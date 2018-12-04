Samsung, Katlanabilir Batarya İçin Patent Başvurusu Yaptı

Samsung, katlanabilir telefon üretiminde başı çeken firma olmaya hazırlanırken, firmanın katlanabilir batarya hakkında çalışmaları gün yüzüne çıktı. Henüz detayları tam olarak bilinmese de Samsung'un patent başvurusu esnek bir bataryayı işaret ediyor.

Esnek telefonları üretmek için engeller birer birer aşılıyor. Katlanabilir ekrandan sonra, katlanabilir batarya üzerine çalışan Samsung, bugün esnek batarya için patent başvurusunda bulundu.

Patent başvurusundan sonra ortaya çıkan görsellerde, dalgalı ve düz şekillerde esneyebilen bir batarya kılıfı göze çarpıyor. Bu ürünün, bataryanın kırılmadan esneklik alabilmesi için geliştirildiği düşünülüyor.

Samsung, birkaç yıl önce Kore'deki InterBattery fuarındaki lansmanlarda zaten bükülebilir bir bataryayı tanıtmıştı. Fakat prototip hakkındaki bazı belirsizlikler, bu bataryaların giyilebilir cihazlarda kullanımını geciktirmişti.

O dönemde Samsung, esnek bataryaların geleceğin teknolojisine yön vereceğini ve birkaç yıl içinde seri üretime başlayacaklarını iddia etmişti. Başvurusu yapılan patentin, ticari bir kullanım için hazır olup olmadığını henüz bilmiyoruz fakat bu hamle pil teknolojisinin seyrini değiştirebilir.