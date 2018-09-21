Samsung Katlanabilir Telefonu İçin Bir Marka Tescilledi

Samsung, katlanabilir akıllı telefonuna yönelik olduğu düşünülen "Gelecek Açığa Çıkarıyor (The Future Unfolds)" adlı ticari markayı tescilledi.

Katlanabilir akıllı telefonu hakkındaki ilk detayları Kasım ayında açıklayacak olan Samsung, Avrupa’da, bu cihaza yönelik olduğu düşünülen yeni bir marka tescili gerçekleştirdi.

“Gelecek Açığa Çıkıyor (The Future Unfolds)” adlı bu marka, “folding” fiilinin katlanmak anlamına gelmesi nedeniyle, Güney Koreli devin katlanabilir telefonuna ithafen tescillenmiş olabilir; zira böyle bir sloganın başka bir cihazda kullanılabileceğini düşünmek pek mümkün değil.

Ancak bu ticari marka, Samsung gibi üreticilerin sıkça yaptığı şekilde üç farklı ürün kategorisi için genişletildi ve bu kategoriye akıllı telefonlar ve tabletlerden tutun çamaşır makinelerine ve LED ampullere kadar her türlü ürün dâhil edilebilir. Bu sebeple, şirketin bu markayı katlanabilir cihazı için kullanacağını garanti etmek mümkün değil; zira şirketler gelecekte kullanabilecekleri ticari markalar için de sıklıkla tescilleme işlemi yapıyorlar.

Bu ticari marka, Samsung tarafından katlanabilir cihazı için tercih edilirse etrafta sıkça görülmeye başlayacak ve yaklaşan duyurunun tanıtımı geniş kapsamlı bir şekilde yapılacaktır. Bunun yanı sıra cihazın çıkışı resmiyet kazandığında posterler ve reklamlarda da yer alabilir.