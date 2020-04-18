Koronavirüs salgınıyla mücadelede en çok tekrarlanan ve en sık duyduğumuz önerilerin başında ellerin sabunlu suyla sık sık yıkanması geliyor. İşte Samsung, akıllı saatleri için el yıkama esnasında geriye doğru sayan kronometre uygulaması geliştirdi.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, koronavirüs salgını döneminde geliştirdiği uygulamayı devreye aldı. Galaxy akıllı saatlere gelen "Hand Wash" adlı uygulamanın el yıkama işlemini hatırlatma özelliği bulunuyor. Bunun yanı sıra, uygulama el yıkama sırasında 25 saniyeden geriye doğru sayıyor. Daha önce Google da akıllı saatlerine benzer bir özellik getirmişti.

Samsung, söz konusu uygulamanın ilk 5 saniyesinde musluğu açmanızı ve ellerinize sabun sürmenizi istiyor. Geriye kalan 20 saniyenin ise ellerin su altında yıkanması için kullanılması talep ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de koronavirüse karşı ellerin en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmasını tavsiye ediyor.

Samsung'dan akıllı saat kullanıcıları için el yıkama uygulaması:

Samsung’un uygulaması 25 saniyeden geriye sayarken, bu süre Google’ın geliştirdiği uygulama için 40 saniye olarak belirlendi. “Hand Wash” uygulaması, hijyen noktasında kullanıcıya gün içinde hatırlatmalar yapıyor. Ek olarak, hafta boyunca uygulamanın kaç kez kullanıldığı da takip ediliyor. Uygulamadan halihazırda ABD'deki Galaxy Watch ve Galaxy Watch Active kullanıcıları yararlanabiliyor, ülkemize ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.

Güney Koreli şirketin uygulamayla ilgili yaptığı açıklamada, “İşleri kolaylaştırmak için, Bangalore’daki Samsung Araştırma Enstitüsü’nden küçük bir grup tasarımcı ve geliştirici, son iki hafta boyunca gece gündüz çalışarak sağlıklı ve güvenli kalmanıza yardımcı olan bir çözüm buldu.” denildi ve şu ifadelere yer verildi: “Buna göre personel, çoğunlukla evlerinden çalışarak, Galaxy Watch kullanıcılarının güvenliğini sağlamak adına kilit önleyici bir özellik olan, ellerin temizlenmesini isteyen giyilebilir “Hand Wash” uygulamasını geliştirdi.”