Katlanabilir ekranlar halen akıllı telefon ya da farklı bir cihaz kategorisinde yaygınlaşmamış olsa da dev şirketler, gelecek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Samsung ve LG, katlanabilirliğe yeni bir nefes kattıkları konseptlerini tanıttılar.

Akıllı telefon sektöründe son yılların hızla gelişen teknolojilerinden katlanabilir ekran teknolojisi, günümüzde hala yaygınlaşmış değil. Öte yandan günden güne her geçen gün yeni prototipler de tanıtılmaya devam ediyor. Son olarak bugün Samsung ve LG kendi yeni katlanabilir ekran konseptlerini tanıttı.

Gelecekte kullanabileceğiniz akıllı telefonlar için fikir sunan yeni konseptler, her yıl Kaliforniya’da düzenlenen Display Week konferansında gösterildi. Her iki şirketin gösterdiği konsepte birbirine göre önemli farklılıklar ve vizyonlar içerdi. İki devin gösterdiği konseptler şu şekildeydi:

LG’den hem dışa hem de içe katlanabilir ekran konsepti:

LG, gösterdiği katlanabilir ekran konseptinde gelecekte özellikle hem içe hem de dışa katlanabilen ekranlar göreceğimize ışık tuttu. Tasarım, böylelikle yalnızca belirli bir ekranın değil, her ekranın iç veya dış ekran olmasını sağlayabilecek. “360 Derece Katlanabilir OLED” olarak isimlendirilen konsept, LG’ye göre 200 binden fazla katlanmaya dayanıklı durumda.

Samsung’sa uzatılabilir ekranlara oynadı:

LG, tam anlamıyla katlanabilir ekrana odaklanırken Samsung ise hem katlanabilir, hem de dikey ya da yatay olarak açılabilir ekranlarını gösterdi. Şirket, aynı video içinde bir de tablet boyutunda üç ayrı ekrandan oluşan ve istenilen şekle sokulabilen konseptini de gösterdi. Bu konseptteki katlanabilir ekran da hem içe hem de dışa katlanabiliyordu.

Peki siz katlanabilir ekranlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın.