Samsung Mesajlar Uygulaması Tarih Oluyor: İşte Kapanacağı Tarih

Samsung, kendi mesajlaşma uygulamasının fişinin tamamen çekileceğini açıkladı. Onun yerine Google Mesajlar varsayılan uygulama olacak. İşte Samsung Mesajlar'ın kaldırılacağı tarih.

Dünya çapında çok sayıda kullanıcısı bulunan Samsung, telefonlarında şimdiye kadar kendi mesajlar uygulamasına yer veriyordu. Ancak şirket, yaptığı yeni bir açıklamayla bu uygulama için artık sona gelindiğini duyurdu. Öyle ki Samsung Mesajlar uygulamasının fişinin yakında çekileceği açıklandı.

Samsung yaptığı duyuruda yakında “Samsung Mesajlar” uygulamasının yakında kapatılacağını açıkladı. Bunun yerine artık cihazlarda varsayılan olarak Google’ın Mesajlar uygulamasının kullanılacağı ifade edildi.

Temmuz ayında kapanıyor

Samsung, uygulamanın ne zaman fişinin çekileceğini de paylaştı. Buna göre Samsung Mesajlar uygulaması, Temmuz 2026’dan itibaren erişime kapanacak ve kullanılamayacak. Şirket, bu uygulamayı kullananan herkesin şimdiden Google’ın uygulamasına geçmesini öneriyor.

Samsung Mesajlar uygulaması yüksek kaliteli medya göndermenize, grup sohbetlerine katılmanıza ve gerçek zamanlı yazma göstergeleri almanıza olanak tanıyan RCS mesajlaşma ve kullanıcıların sevdiği özelleştirme seçenekleri gibi özelliklere sahipti. Google’ın measjlar uygulaması ise sohbetlerdeki fotoğraflarınızı yeniden düzenleyebilen Gemini'nin üretken yapay zekâsıyla bunu telafi etmeye çalışacak.

Samsung, kararın nedeniyle ilgili çok fazla detay paylaşmasa da şaşırtıcı bir hamle olmadığını söyleyebiliriz. Öyle ki şirket, son yıllarda zaten aşamalı olarak kaldırmaya başlamıştı. Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 başta olmak üzere sonrasında ise S25 serisinde bu uygulama yer almamış, Google Mesajlar varsayılan olarak gelmişti. Şimdi ise tamamen kaldırılacağı duyuruldu.