Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

  1. Webtekno
Samsung Mesajlar Uygulaması Tarih Oluyor: İşte Kapanacağı Tarih

Samsung, kendi mesajlaşma uygulamasının fişinin tamamen çekileceğini açıkladı. Onun yerine Google Mesajlar varsayılan uygulama olacak. İşte Samsung Mesajlar'ın kaldırılacağı tarih.

Samsung Mesajlar Uygulaması Tarih Oluyor: İşte Kapanacağı Tarih
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünya çapında çok sayıda kullanıcısı bulunan Samsung, telefonlarında şimdiye kadar kendi mesajlar uygulamasına yer veriyordu. Ancak şirket, yaptığı yeni bir açıklamayla bu uygulama için artık sona gelindiğini duyurdu. Öyle ki Samsung Mesajlar uygulamasının fişinin yakında çekileceği açıklandı.

Samsung yaptığı duyuruda yakında “Samsung Mesajlar” uygulamasının yakında kapatılacağını açıkladı. Bunun yerine artık cihazlarda varsayılan olarak Google’ın Mesajlar uygulamasının kullanılacağı ifade edildi.

Samsung Mesajlar Uygulaması Tarih Oluyor: İşte Kapanacağı Tarih
Temmuz ayında kapanıyor

Samsung, uygulamanın ne zaman fişinin çekileceğini de paylaştı. Buna göre Samsung Mesajlar uygulaması, Temmuz 2026’dan itibaren erişime kapanacak ve kullanılamayacak. Şirket, bu uygulamayı kullananan herkesin şimdiden Google’ın uygulamasına geçmesini öneriyor.

Samsung Mesajlar uygulaması yüksek kaliteli medya göndermenize, grup sohbetlerine katılmanıza ve gerçek zamanlı yazma göstergeleri almanıza olanak tanıyan RCS mesajlaşma ve kullanıcıların sevdiği özelleştirme seçenekleri gibi özelliklere sahipti. Google’ın measjlar uygulaması ise sohbetlerdeki fotoğraflarınızı yeniden düzenleyebilen Gemini'nin üretken yapay zekâsıyla bunu telafi etmeye çalışacak.

Samsung, kararın nedeniyle ilgili çok fazla detay paylaşmasa da şaşırtıcı bir hamle olmadığını söyleyebiliriz. Öyle ki şirket, son yıllarda zaten aşamalı olarak kaldırmaya başlamıştı. Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 başta olmak üzere sonrasında ise S25 serisinde bu uygulama yer almamış, Google Mesajlar varsayılan olarak gelmişti. Şimdi ise tamamen kaldırılacağı duyuruldu.

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 Tanıtıldı: İşte Özellikleri Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 Tanıtıldı: İşte Özellikleri
Samsung, Yol Tutması Sorununu Çözen Harika Bir Uygulama Yayımladı

Samsung, Yol Tutması Sorununu Çözen Harika Bir Uygulama Yayımladı

WhatsApp'a MSN'i Hatırlatan Bir Özellik Geldi

WhatsApp'a MSN'i Hatırlatan Bir Özellik Geldi

Arabanıza WhatsApp Uygulaması Geliyor: İşte Sürücüleri Çok Sevindirecek Yeni Apple CarPlay Özelliği

Arabanıza WhatsApp Uygulaması Geliyor: İşte Sürücüleri Çok Sevindirecek Yeni Apple CarPlay Özelliği

WhatsApp'a 6 Yeni Özellik Birden Geldi

WhatsApp'a 6 Yeni Özellik Birden Geldi

Windows 11'e Gelecek Güncellemeler Açıklandı: Hem Performans Uçacak, Hem Yepyeni Özellikler Gelecek!

Windows 11'e Gelecek Güncellemeler Açıklandı: Hem Performans Uçacak, Hem Yepyeni Özellikler Gelecek!

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

iPhone Uygulamalarının Programlama Dili Switft ile Android Uygulaması Geliştirilebilecek

iPhone Uygulamalarının Programlama Dili Switft ile Android Uygulaması Geliştirilebilecek

Instagram'ın Ücretli Abonelik Sistemi Instagram Plus, Test Edilmeye Başladı: İşte Sunacağı Özellikler

Instagram'ın Ücretli Abonelik Sistemi Instagram Plus, Test Edilmeye Başladı: İşte Sunacağı Özellikler

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi

Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

Nisan 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı

