Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Samsung, geçen yıl Avrupa'da en çok satan telefon olan Galaxy A56'nın yeni nesli Galaxy A57'yi tanıttı. İşte Türkiye'de de çok satacak telefonun özellikleri.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Samsung’un orta segmentteki A serisi cihazları amiral gemisi telefonları kadar ilgi görüyordu. Öyle ki Galaxy A56 modeli geçen yıl Avrupa’da en çok satan telefon olmayı başarmıştı. Bugün ise bu telefonun halefi Galaxy A57 tanıtıldı.

Galaxy A57 modeli önceki nesille benzer görünüme sahip olsa da teknik anlamda önemli iyileştirmelerle geliyor. Telefonun arka tarafında sol üste yerleştirilen pil şeklinde kamera kurulumu görüyoruz. Önde ise delikli ekran bizi karşılıyor. 7,4 mm kalınlık ve 196 gram ağırlığı da ekleyelim.

Galaxy A57 neler sunuyor?

Galaxy A57’de 6,7 inç boyutunda Super AMOLED ekran bulunuyor. 1080p+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla gelen ekranda Gorilla Glass Victus+ koruma var. Cihaz, 4 nm sürecinden geçen Exynos 1480 işlemciden güç alıyor. 8/12 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama seçeneklerini de görüyoruz.

Cihazın arka tarafında 50 MP’lik f/1.8 diyafram açıklığında ana kamera var. 12 MP’lik ultra geniş kamera ona eşlik ediyor. 3’üncü kamera ise 5 MP’lik makro kamera. Önde deliğe yerleştirilen 12 MP’lik f/2.2 açıklıkta selfie kamerası bulunuyor.

Telefon, 5000 mAh’lik 45W hızlı şarj destekli bataryaya sahip. Kutudan Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile çıkıyor ve 6 yıl güncelleme sözüyle geliyor. IP68 dayanıklılığı da ekleyelim. 4 renk seçeneğiyle sunulacak telefonun fiyatı henüz açıklanmadı.

Samsung Galaxy A57 teknik özellikleri