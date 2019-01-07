2017 yılında Network Odyssey serisiyle oyuncu bilgisayarı piyasasına adım atan Samsung, seriyi bir üst seviyeye taşımaya kararlı görünüyor.

Notebook Odyssey ile oyuncu bilgisayarı sektörüne hızlı bir giriş yapan Samsung, daha yüksek performanslı işlemci, en üst seviye ekran kartı ve oldukça şık bir tasarımla oyuncuların gönlünü fethetmeye hazırlanıyor.

Bilgisayara ilk göz attığımızda dikkatimizi çeken Intel'in 8. jenerasyon hexa-core i7 işlemcisi oluyor. En yeni yapımların bile rahatlıkla üstesinden gelebilecek olan yonga setine Nvidia'nın amiral gemisi RTX 208 eşlik ediyor.

Serinin önceki üyesine göre çerçevesi daha da inceltilen Odyssey, 15.6" ekranda 144Hz yenileme oranı sunacak. Ayrıca G-Sync özelliği sayesinde, oyuncular daha net ve berrak görüntülerle buluşacak.

Notebook Odyssey Donanım Özellikleri

Boyutlar: 357.6 X 270.5 X 19.9mm

Ağırlık: 2.4kg

Batarya: 54Wh

Ekran: LCD15.6” Full HD (144Hz), G-Sync

İşlemci: CPUIntel® Core i7

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080

RAM: 16 GB RAM (Dual)

Depolama: 256 GB NVMe SSD (2x SSD slot) / 1 TB HDD (1x HDD slot)

Wireless: 802.11ac 2×2

Speakers: Stereo speakers with Dolby Atmos

Portlar: 1x USB-C, 3x USB3.0, HDMI, RJ-45

Samsung cephesinden cihazın fiyatına ve ne zaman piyasada olacağına dair net bir açıklama henüz gelmedi. Ancak 2019'un ikinci çeyreğine gelmeden önce ABD'de, daha sonrasında da başta Kore ve Çin olmak üzere diğer bölgelerde satışa sunulmasını bekliyoruz.