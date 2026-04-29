Dünyanın İlk 6K Oyuncu Monitörü Samsung Odyssey G8 G80HS Duyuruldu: 330 Hz Yenileme Hızı!

Samsung, inanılmaz özelliklerle donattığı yeni monitörü Odyssey G8 G80HS'i duyurdu. Cihazda 6K çözünürlük, 330 Hz yenileme hızı gibi özellikler var.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung, yalnızca telefonlar değil, farklı türden ürünleriyle de öne çıkmayı başarıyordu. Oyunculara yönelik ürünler de bunlardan biriydi. Özellikle Samsung’un monitörleri, dünya çapında oyuncular tarafından sıkça tercih ediliyordu.

Şimdi ise Samsung, Odyssey serisi altında konumlanan yepyeni bir monitör tanıttı. Odyssey G8 G80HS ismini alan monitör, sunduğu özellikler ile her oyuncunun tercih edeceği bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

Odyssey G8 G80HS neler sunuyor?

Samsung’un yeni monitörü, 32 inç boyutunda bir ekrana sahip. Monitör, dünyanın ilk 6K oyun monitörü olarak da kayıtlara geçmeyi başarıyor. 6K çözünürlüğün yanı sıra cihazda 3K çözünürlükte 330 Hz’e çıkan ve çok akıcı bir deneyim sunan yenileme hızı da sunuluyor. 6K’da ise 165 Hz yenileme hızı var.

Cihaz, daha keskin görüntü kalitesi için 224 PPI yoğunluk sunarken ve HDR10+ desteğiyle geliyor. Samsung, bunun parlaklık ve kontrastı gerçek zamanlı olarak artırdığını, koyu gölgeleri ve parlak vurguları daha net bir şekilde gösterdiğini belirtiyor. Ayrıca akıcılık için 1 ms GtG tepki süresine sahip. AMD FreeSync Premium ve NVIDIA G-Sync desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

2 adet HDMI 2.1 bağlantı noktası, bir adet DisplayPort 2.1 bulunan monitör, 1.499 Euro’dan başlayan fiyatlarla haziran ayında Avrupa’da satışa sunulacak. Ülkemize de geldiğini görebiliriz.

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

Meta Ray-Ban’e Rakip Geldi: Yeni Huawei AI Glasses Neler Sunuyor?

Meta Ray-Ban’e Rakip Geldi: Yeni Huawei AI Glasses Neler Sunuyor?

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

DJI, Yeni Drone Serisini Tanıttı: Karşınızda Yeni Başlayanlar İçin Müthiş Özellikler Sunan DJI Lito 1 ve Lito X1

DJI, Yeni Drone Serisini Tanıttı: Karşınızda Yeni Başlayanlar İçin Müthiş Özellikler Sunan DJI Lito 1 ve Lito X1

Huawei Watch FIT 5 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Huawei Watch FIT 5 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

Referans Ses Sunabilen Kapalı Kulaklık Sennheiser HD 480 PRO Tanıtıldı

Referans Ses Sunabilen Kapalı Kulaklık Sennheiser HD 480 PRO Tanıtıldı

Sudan Ucuza İddialı Özellikler Sunan ANC Destekli Kulaklık Redmi Buds 8 Tanıtıldı

Sudan Ucuza İddialı Özellikler Sunan ANC Destekli Kulaklık Redmi Buds 8 Tanıtıldı

NASA, Dünyanın Dört Bir Yanındaki Yer Yüzü Şekilleriyle İsminizi Yazabileceğiniz Web Sitesi Açtı

NASA, Dünyanın Dört Bir Yanındaki Yer Yüzü Şekilleriyle İsminizi Yazabileceğiniz Web Sitesi Açtı

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

Apple, "Taahhütlü" Aboneliği Keşfetti: App Store’da Yeni Dönem Başlıyor

Apple, "Taahhütlü" Aboneliği Keşfetti: App Store’da Yeni Dönem Başlıyor

PlayStation'da 'Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 17 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 17 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

