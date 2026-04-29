Samsung, inanılmaz özelliklerle donattığı yeni monitörü Odyssey G8 G80HS'i duyurdu. Cihazda 6K çözünürlük, 330 Hz yenileme hızı gibi özellikler var.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung, yalnızca telefonlar değil, farklı türden ürünleriyle de öne çıkmayı başarıyordu. Oyunculara yönelik ürünler de bunlardan biriydi. Özellikle Samsung’un monitörleri, dünya çapında oyuncular tarafından sıkça tercih ediliyordu.

Şimdi ise Samsung, Odyssey serisi altında konumlanan yepyeni bir monitör tanıttı. Odyssey G8 G80HS ismini alan monitör, sunduğu özellikler ile her oyuncunun tercih edeceği bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

Odyssey G8 G80HS neler sunuyor?

Samsung’un yeni monitörü, 32 inç boyutunda bir ekrana sahip. Monitör, dünyanın ilk 6K oyun monitörü olarak da kayıtlara geçmeyi başarıyor. 6K çözünürlüğün yanı sıra cihazda 3K çözünürlükte 330 Hz’e çıkan ve çok akıcı bir deneyim sunan yenileme hızı da sunuluyor. 6K’da ise 165 Hz yenileme hızı var.

Cihaz, daha keskin görüntü kalitesi için 224 PPI yoğunluk sunarken ve HDR10+ desteğiyle geliyor. Samsung, bunun parlaklık ve kontrastı gerçek zamanlı olarak artırdığını, koyu gölgeleri ve parlak vurguları daha net bir şekilde gösterdiğini belirtiyor. Ayrıca akıcılık için 1 ms GtG tepki süresine sahip. AMD FreeSync Premium ve NVIDIA G-Sync desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

2 adet HDMI 2.1 bağlantı noktası, bir adet DisplayPort 2.1 bulunan monitör, 1.499 Euro’dan başlayan fiyatlarla haziran ayında Avrupa’da satışa sunulacak. Ülkemize de geldiğini görebiliriz.