Galaxy S21 FE’nin Resmî Görüntüleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S21 FE’nin sızdırılan bilgilerinin ardından yakın zamanda, cihazın resmî görüntüleri sızdırıldı. Bu görüntüler, özellikle tasarıma yönelik iddiaları doğrularken donanımsal özelliklere yönelik iddiaları güçlendirdi.

Geçtiğimiz hafta, Samsung’un yeni uygun fiyatlı telefonu Galaxy S21 FE’nin bazı özellikleri sızdırılıp Geekbench’te görülmüştü. Geekbench aşamasından sonra zaten bilgilerin çoğunun doğru çıkacağı biliniyordu. Ancak şimdi Samsung’un da yardımıyla bu bilgiler doğrulanmış oldu.

2021'in en çok beklenen akıllı telefonlarından biri olan Galaxy S21 FE’nin Samsung tarafından hazırlanan resmî görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntüler, cihaza dair önceki sızıntıları doğruladı.

Galaxy S21 FE’nin yeni görüntüleri:

Uygun fiyatlı olmakla beraber oyun oynamak için güçlü bir işlemciye ve ‘fena değil’ bir kameraya sahip olacağı söylenen Galaxy S21 FE’nin 6,4 inç boyutunda, 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekrana sahip olacağı söyleniyordu. Ön kameranın delik çentik tasarımına sahip olacağı, ana kamerasının 64 MP ve ön kamerasının 32 MP olacağı, Type-C şarj girişi ve 4500 mAh bataryayla geleceği de söylenenler arasındaydı. Tabii ki fotoğrafların bu bilgilerin hepsini doğrulaması mümkün değil. Ancak en azından tasarıma dair beklentiler doğrulandı.

Telefonun hoparlörleri alt kısımda bulunacakken ses ayarlama butonları ve güç tuşu, çerçevenin sağ üst kısmında yer alacak. USB Type-C girişine sahip cihazın 64 MP ana kamerası, büyük ihtimalle 12 MP ultra geniş bir sensörle desteklenecek. Snapdragon 888 ya da Exynos 2100 yonga setiyle çalışması beklenen Samsung S21 FE, gelen bilgilere göre 6 GB RAM ile gelecek. Ancak 8 GB’lık bellek seçeneğinin de sunulacağı düşünülüyor.