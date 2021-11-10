iPhone 14'ün tanıtılmasına daha yaklaşık olarak 1 yıl var; ancak teknoloji devinin her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla beklenen yeni modelinin konsept tasarımları yapılmaya şimdiden başlandı bile. Paylaşılan yeni konsept görüntülerine göre iPhone 14; yeniliklere ek olarak zamanının efsanesi eski bir modelden de izler taşıyacak.

Önümüzdeki Eylül'e, yani yeni iPhone 14'ün piyasaya sürülmesine yaklaşık olarak on ay var ve gelecek yılın modellerinin nasıl görüneceğini bilmek için de henüz çok erken. Ancak Eylül ayında Apple'ın kamera donanımı mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Graham Townsend, GQ dergisine Apple'ın, her yıl iPhone'da hangi özelliklerin olacağını üç yıl önceden belirlendiğini söylemişti.

Renderları ve konsept tasarımlarıyla ünlü Waqar Khan, iPhone 14 Pro'nun nasıl görüneceğini düşündüğünü gösterir nitelikte bir video yayınladı. Khan’ın tahminlerine göre iPhone 14’te çentiğin yerine bir kamera gelecek ve kulaklık üst çerçeveye taşınarak; pil yüzdesinin telefonun üst kısmındaki durum çubuğuna geri dönmesine olanak sağlanacak.

En son iPhone 5'te gördüğümüz bir özellik geri gelebilir

iPhone 13 Pro’ya kıyasla biraz daha kalın olduğu dikkat çeken iPhone 14 konseptinin arka kameraları da arka panelle aynı hizada. ProMotion 120Hz ekran sadece iPhone 13 Pro’da bulunurken; iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 modelin de ekranlarını saniyede 120 kez güncelleme özelliğine sahip olması bekleniyor.

Gözden kaçması muhtemel bir diğer değişiklik ise, en son iPhone 5’de görmüş olduğumuz yuvarlak ses düğmelerinin, bu modelde de kullanılmış olması. A16 Bionic tarafından desteklenecek olan 2022 modellerinin çipinin 3nm, 4 nm ya da 5nm işlem düğümü kullanılarak mı yapıldığı ise henüz bilinmiyor.

iPhone 14 Pro Max renderına dair özel olarak belirtilen bir diğer şey de, yalnızca iPhone 14 Pro Max'in çentik olmadan piyasaya sürülebileceği ve geriye kalan diğer üç iPhone 14 modelinin çentiği desteklemeye devam edeceği. Lightning bağlantı noktasının kullanımı ise, iPhone 14 ile birlikte gelecek yıl da değişmeyecek gibi duruyor.

İşte karşınızda iPhone 14 konsept tasarımı