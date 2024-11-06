Samsung'un popüler sanal asistanı Bixby, uzun bir aradan sonra yeni özelliklere kavuşuyor.

Samsung bugün Çin için iki yeni katlanabilir telefon olan W25 ve W25 Flip'i tanıttı. Bu telefonlar özellikler bakımından Galaxy Z Fold Special Edition ve Galaxy Z Flip 6'in Çin için yeniden markalandırılmış hâlleri olarak kabul edilebilir ancak asıl önemli olan aynı lansmanda tanıtılan yeni nesil Bixby oldu.

Görücüye çıkan Bixby'nin yeni sürümü, büyük dil modelleri (LLM'ler) tarafından destekleniyor. Yani doğal dili ve bağlamı anlamada çok daha başarılı.

Yeni nesil Bixby neler yapabiliyor?

Eğer "Dışarısı bulutlu. Bugün işe giderken ne giymeliyim?" derseniz, Bixby size hava durumu tahminlerini söyleyecek ve yağmur ihtimali olduğu için işe giderken yağmurluk giymenizi isteyecek. Hemen ardından "Oraya ulaşmam ne kadar zaman alır?" diye sorarsanız, Bixby iş yerinize gitmekten bahsettiğinizi anlayacak ve size trafik koşullarına göre yol tariflerini ve tahmini varış süresini gösterecek.

Bixby ayrıca Galaxy telefonunuzdaki işlemleri gerçekleştirmek için ayrıntılı ve adım adım prosedürler sunabilecek. Örneğin kamera kullanılarak çekilen görüntülere nasıl filigran ekleneceğini sorarsanız, Bixby bunu anlaşılması kolay bir şekilde açıklayacak.

Bixby aynı zamanda telefondaki uygulamalardan bilgi alabilecek ve sorunuzu algılayabilecek. Böylece aile buluşmanızın ne zaman olduğunu sorduğunuzda telefonunuzdan buna dair bilgileri tarayabilecek.

Bixby yepyeni bir kullanıcı arayüzü ile geliyor

Lansmanda kullanılan görüntülerde göründüğü kadarıyla Bixby'nin yeni sürümü tam ekranı kaplayan yeni bir kullanıcı arayüzü tasarımına sahip ve dilediğiniz zaman onunla metin veya ses yoluyla sohbet edebileceksiniz.

Bixby'nin yeni sürümü şu anda yalnızca Çin'deki W25 ve W25 Flip'te kullanılabilecek ancak Samsung çok yakında diğer modelleri için de yeni nesil Bixby deneyimini sunmaya hazırlanıyor.

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