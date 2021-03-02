Bilgisayarınıza En Uygun SSD'yi Nasıl Seçersiniz?

Artık Hard Disk(HDD) dönemi kapandı. Yeni bilgisayar sahipleri çok daha iyi bir performans için katı hal sürücülerini yani Solid State Drive(SSD)’ları tercih ediyor. 2021 yılında bilgisayarınızda iyi bir SSD olması çok önemlidir. İhtiyaçlarınıza göre alabileceğiniz en iyi SSD tercihlerini bu yazımızda derledik.

Bir oyun bilgisayarı oluştururken, çoğunlukla GPU'ya ve CPU'ya odaklanmış ve depolama birimlerini geri plana atmış olabilirsiniz. Tüm verileriniz burada saklandığı için ve bilgisayarınızın performansını etkileyen en önemli bileşenlerden biri depolama birimleri olduğu için bu yapmamanız gereken bir hata. SSD hakkında aşina olmadığınız birçok terim ve bilgi olabilir. Bu yazıda onları netleştirmeye çalışacağız.

Piyasadaki en ucuz SSD’ler bile bilgisayarınızın hem normal hem de oyun performansını artıracaktır. Ancak en ucuz SSD’yi almak ne kadar doğru? Bilgisayarınız için en uygun SSD'leri bu rehberimizde bulabilirsiniz.

SSD nedir?

SSD'ler geleneksel sabit disklerden farklı çalışırlar. Normal sabit diskler bilgiye erişmek ve işlemek için bir disk döndürürken SSD’ler bilgiyi flaş hafıza çiplerinde depolarlar. SSD’lerdeki çalışma stili akıllı telefonlar, USB bellekler ve tabletler ile aynıdır. SSD, donanımındaki bütün hafıza çiplerine aynı zamanda erişilebilir, bu da bilgiyi işlemek için disk döndürmeye gerek bırakmadığından işlemler daha hızlı ve tamamen sessiz tamamlanır. SSD'ler, HDD’lerin aksine mekanik değil dijital depolama birimleridir. Her ne kadar veri kaybı yaşamanız çok düşük bir ihtimal olsa da bu özellikleri kaybolan verilerin kurtarılmasını zorlaştırır.

SSD’ler, HDD’lerden onlarca kat daha hızlıdır. Örnek vermek gerekirse HDD’lerin saniye başına ortalama yazma hızları 150mb’dır. Bu hız SSD’lerin ilk örnekleri olan SATA SSD’lerde ortalama 550mb/s iken yeni nesil SSD’lerde ise 7000mb/s’ye ye kadar çıkabilmektedir. Verileri hızlı okuma ve yazmanın faydası ise bir programın daha hızlı açılmasıdır. Yani siz HDD ile 1 dakikada açtığınız bir programı SSD ile 10 saniyede açabilirsiniz. Üstelik bu oranlar işletim sisteminiz için de geçerli. İşletim sisteminiz bir SSD’ye kurulmuşsa bilgisayarınız hem çok daha hızlı çalışır hem de çok daha hızlı açılır.

Uyumluluk: Cihazınız SSD'ye uyumlu mu, eğer uyumlu ise hangi türde SSD ile maksimum performans alırsınız?

Bir SSD almadan önce dikkat etmeniz gereken en önemli nokta alacağınız SSD ile takmak istediğiniz cihazın uyumluluğudur. İster eski bilgisayarınızı hızlandırmak istediğiniz için SSD’lere bakın, isterseniz de yepyeni bir sistem oluşturun. Piyasada pek çok farklı formda ve teknolojide SSD’ler bulunmakta ve yanlış bir seçim yaparsanız boş yere para ödeyebilirsiniz.

Sata 3.0 SSD

Yıllardır HDD’ler ile kullanılan SATA ara biriminin son versiyonu. SATA 3.0 versiyonunda yani HDD’lerden SSD’lere ilk geçiş yapıldığı dönemde oldukça yaygın olan bu SSD türü, çoğu son kullanıcıyı SSD’ler ile tanıştırmıştı. Bu SSD’ler 2.5 inç boyutunda ve aynı 2.5 inç boyutunda olan HDD’ler gibi harici güc kablosuna ihtiyaç duyuyor.

İster Laptop ister masaüstü olsun eski cihazlarınızı hızlandırmak için kullanabileceğiniz en ucuz çözüm bu SSD’ler. Okuma-yazma performansları her ne kadar HDD’lere kıyasla oldukça hızlı olsa da yeni nesil SSD’lerin gerisinde kalmakta. SATA 3.0 SSD’lerin ulaşabileceği maksimum okuma-yazma hızları 600mb/s’dir.

M.2 SSD

Ekstra güç kablosuna ve SATA kablosuna ihtiyaç duymadan tüm veri ve enerji aktarım işleri doğrudan anakarttan yapılır. Pek çok kullanıcı SSD’lerde sadece M.2 yazdığı için çok yüksek okuma-yazma hızları elde edeceğini sanar fakat bu yanlış bir bilgidir. M.2 bir form faktörüdür ve mSATA biriminin geliştirilmiş versiyonudur. Bir SSD’nin M.2 olması sadece biçimini belirtir, hızını belirtmez.

NVMe SSD

“Geçici Olmayan Bellek Ekspresi” anlamına gelen NVMe SSD’ler, Ekran kartları ve Wi-Fi kartlarında kullanılan PCIe(Ekspres Çevre Bağlantı Birimi Bileşeni) slotunu kullanırlar. PCIe, PCIe 2.0, PCIe 3.0 ve PCIe 4.0 olmak üzere 4 farklı tür NVMe SSD vardır. Her versiyonun okuma-yazma hızı sınırları farklıdır. Ancak yeni nesil NVMe SSD’lerde geriye uyumluluk vardır. Yani PCIe 4.0 destekleyen bir SSD’yi, PCIe 3.0 slotuna takarak kullanabilirsiniz. Sadece alacağınız hız PCIe 3.0 standartlarına düşer.

Ayrıca NVMe SSD’lerin x2, x4 ve x8 olmak üzere 3 farklı türü vardır. “x” değeri kabaca SSD’nin saniye başına desteklediği maksimum GB başı okuma hızını belirtir. Yani x4 NVMe SSD’nizi x2 destekleyen bir slota takarsanız SSD’nizin maksimum performans alamaz ve maksimum 2000mb/s okuma hızı alırsınız.

Depolama: Sizin için en uygun hafıza boyutu hangisi?

Artık tek bir oyunun bile bir SSD’ye sığmadığı günlerdeyiz. Bütün SSD’lerin fiyatı depolama kapasitesi arttıkça artıyor. Bir SSD alırken sırf cebinizden daha az para çıksın diye düşük depolama kapasiteli SSD’lere yönelmeyin. Piyasada birbirinden farklı pek çok SSD bulunmakta. Daha yüksek performans için çok hızlı olması gereken ama pahalı olanlar ya da yavaş ama daha geniş kapasite sunabilen ve hesaplı olan SSD’ler bunlardan sadece birkaçı.

SSD’lerin depolama kapasiteleri son kullanıcının satın alabileceği fiyatlarda 128 GB’dan başlayıp 8TB’a kadar çıkabilir. İhtiyaçlarınıza göre size en uygun kapasitedeki SSD’yi seçmelisiniz.

Alabileceğiniz en iyi SSD: SAMSUNG 980 Pro

Bağlantı Arayüzü: PCI-Express 4.0 x4

PCI-Express 4.0 x4 Maksimum Okuma Hızı: 7000mb/s

7000mb/s Maksimum Yazma Hızı: 5000mb/s

5000mb/s Kapasite: 250GB, 500GB, 1TB, 2TB

250GB, 500GB, 1TB, 2TB Garanti: 5 yıl ya da 600TB veri yazma(Hangisi önce sona ererse)

En son teknoloji olan PCIe 4.0 desteği sayesinde 2021 yılında alabileceğiniz en iyi SSD. SSD’yi tam performansında kullanmak için PCIe 4.0 destekleyen bir anakarta takmanız gerekmekte. Fakat geriye uyumluluk sayesinde okuma-yazma hızı performansından taviz vererek daha eski sürümleri destekleyen anakartlarda da kullanabilirsiniz.

Samsung 980 Evo fiyatlarına Amazon Türkiye'den ulaşmak ve satın almak için;

Fiyat/performans PCIe 4.0: SABRENT Rocket Q Serisi

Bağlantı Arayüzü: PCI-Express 4.0 x4

PCI-Express 4.0 x4 Maksimum Okuma Hızı: 4800mb/s

4800mb/s Maksimum Yazma Hızı: 3600mb/s

3600mb/s Kapasite: 500GB, 1TB, 2TB, 4TB

500GB, 1TB, 2TB, 4TB Garanti: 5 yıl ya da 400TB veri yazma(Hangisi önce sona ererse)

Her ne kadar alabileceğiniz en iyi SSD’lerden biri Samsung 980 Pro olsa da fiyatını pahalı bulanlar ama PCIe 3.0 hızlarını aşmak isteyenler için alınabilecek en iyi SSD’lerden biri.

Sabrent'in SSD fiyatlarına Amazon Türkiye üzerinden göz atmak veya satın almak için;

En iyi 2.5 inç SSD: SAMSUNG 870 EVO

Bağlantı Arayüzü: SATA

SATA Maksimum Okuma Hızı: 560 mb/s

560 mb/s Maksimum Yazma Hızı: 530 mb/s

530 mb/s Kapasite: 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB

250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB Garanti: 5 yıl ya da 600 TB veri yazma(Hangisi önce sona ererse)

Her ne kadar NVMe SSD’ler piyasadayken 2.5 inçlik SSD’leri almanızı önermesek de eski bir cihaza sahipseniz satın alabileceğiniz tek seçenek bu SSD’ler. Bazı çeviriciler sayesinde M.2 formatında olan SSD’leri SATA 3.0 bağlantısı ile kullanabiliyor olsanız da hem yaşayacağınız performans kaybı hem de cihazınızda çeviriciler için yeterli yer bulunmama ihtimali yüzünden çevirici kullanmanızı önermiyoruz.

Samsung 870 Evo SSD fiyatlarına Amazon Türkiye üzerinden göz atmak veya satın almak için;

En iyi PCIe 3.0: SAMSUNG 970 EVO Plus

Bağlantı Arayüzü: PCI-Express 3.0 x4

PCI-Express 3.0 x4 Maksimum Okuma Hızı: 3500 mb/s

3500 mb/s Maksimum Yazma Hızı: 3300 mb/s

3300 mb/s Kapasite: 500 GB, 1 TB, 2 TB

500 GB, 1 TB, 2 TB Garanti: 5 yıl ya da 600 TB veri yazma(Hangisi önce sona ererse)

Çoğu kullanıcı için uyumlu ve oldukça gelişmiş, PCIe 3.0 teknolojisinin en iyi modeli denilebilecek bir SSD. Eğer yakın zamanda çıkışını gerçekleştiren PCIe 4.0 destekli bir anakarta sahip değilseniz alabileceğiniz en kaliteli SSD.

Samsung 970 Evo Plus SSD fiyatlarına Amazon Türkiye üzerinden göz atmak veya satın almak için;

Fiyat/performans PCIe 3.0: Crucial P5

Bağlantı Arayüzü: PCI-Express 3.0 x4

PCI-Express 3.0 x4 Maksimum Okuma Hızı: 3400mb/s

3400mb/s Maksimum Yazma Hızı: 3000mb/s

3000mb/s Kapasite: 250GB, 500GB, 1TB, 2TB

250GB, 500GB, 1TB, 2TB Garanti: 5 yıl ya da 600TB veri yazma(Hangisi önce sona ererse)

43 yıllık Micron firmasının alt markası olan Crucial’ın en performanslı ürünlerinden bir tanesi. Piyasada bu fiyat bandında bu performansı veren SSD bulunmamakta. Bu kadar köklü bir firmanın da bu SSD arkasında olması onu piyasanın en iyi fiyat/performans ürünü yapıyor.

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En iyi RGB NVMe SSD: XPG Spectrix S40G

Bağlantı Arayüzü: PCI-Express 3.0 x4

PCI-Express 3.0 x4 Maksimum Okuma Hızı: 3500mb/s

3500mb/s Maksimum Yazma Hızı: 3000mb/s

3000mb/s Kapasite: 256GB, 500GB, 1TB, 2TB

256GB, 500GB, 1TB, 2TB Garanti: 5 yıl ya da 640TB veri yazma(Hangisi önce sona ererse)

XPG Spectrix SSD fiyatlarına Amazon Türkiye üzerinden göz atmak veya satın almak için;

Eğer siz de ışıklı ürünleri seviyorsanız mutlaka RGB aydınlatmaya sahip pek çok SSD görmüşsünüzdür. Pek çok bilinmeyen marka sırf RGB aydınlatma ekledi diye zaten dandik olan SSD modellerini zam yaparak yeniden çıkarttı ve bu kullanıcıların RGB aydınlatmaya sahip SSD’lerden uzak durmasına sebep oldu. Ancak XPG markası bu modeli ile birlikte mükemmel performansı uçuk olmayan bir fiyatta harika bir görsellikle bu modelde birleştirdi.