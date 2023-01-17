Samsung, kullanıcıların cihazlarını kendilerinin tamir etmesini sağlayan sisteminin 5 yeni cihaza geldiğini duyurdu. Buna göre; Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra'nın yanı sıra Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360 bilgisayarı sahipleri hizmetten yararlanabilecek.

Önümüzdeki haftalarda yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S23’ü tanıtacak olan Samsung, geçtiğimiz aylarda kullanıcıların kendi cihazlarını kendilerinin tamir etmesini sağlayan bir uygulama başlatmıştı. Bu uygulama ilk başta Galaxy S20, Galaxy S21 serilerine ek olarak Galaxy Tab S7+ gibi modellere gelmişti.

Güney Koreli teknoloji devi, sonrasında yaptığı açıklamalarda programın, diğer cihazlara gelerek genişleyeceğini de duyurmuştu. Bugün ise bu konuda gelişme yaşandı ve birçok yeni Samsung ürününe ‘kendin tamir et’ uygulaması geldi.

Tamir programı, Galaxy S22 serisi ve Samsung bilgisayarlara geldi

Samsung, bugün yaptığı bir duyuruyla tamir programının kapsamındaki cihazları genişlettiğini açıkladı. Buna göre artık Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra telefonlarına sahip kullanıcılar da hizmetten yararlanabilecek.

Uygulamanın toplamda beş Galaxy cihazına geldiğini de ekleyelim. S22 serisi dışındaki iki cihaz ise bilgisayarlar. Teknoloji devine göre Galaxy Book Pro 15 ve Galaxy Pro 360, tamir uygulamasının kapsamına bugün itibarıyla eklendi.

Samsung’un iFixit ortaklığıyla çıkardığı bu uygulama, kullanıcıların kendi tamirlerini yapmak için batarya, ekran, parmak izi sensörlü güç tuşu, arka kapak ve daha birçok orijinal yedek parçayı almasına olanak tanıyordu. Ayrıca iFixit üzerinden tamir için rehberlere de ulaşmak mümkündü. Apple’ın da geçtiğimiz aylarda benzer bir uygulama başlattığını ekleyelim.

Kullanıcılara daha ucuz bir tamir alternatifi olabilecek bu uygulama şu an için ABD’de mevcut. Şirket, ilerleyen zamanlarda hizmeti diğer ülkelere de getirmek istediğini belirtiyor. Bunun ne zaman olacağı konusunda ise bir bilgi yok.