Apple'ın Kendi Telefonunu Kendin Tamir Et Uygulaması Başladı

Geçtiğimiz aylarda yeni bir uygulamayla gündeme gelen Apple, kullanıcıların kendi telefonlarını kendileri tamir edebilmelerine olanak tanıyacağını açıklamıştı. Nihayet hayata geçirildiği duyurulan uygulama, bugün fiyatlarıyla gündem oldu.

Apple, kullanıcıların farklı bir servise telefonlarını tamir ettirmeleri durumunda yaşadığı sorunlara geçtiğimiz aylarda oldukça ilginç bir çözüm üretileceğini açıklamıştı. Yeni uygulamayla birlikte, kullanıcılar artık kendi telefonlarını kendileri tamir edebileceklerdi. Bu uygulama ilk olarak ABD'de bugün itibarıyla başladdı.

Self-Service Repair adı verilen yeni uygulama, düşününce oldukça mantıklı görünüyor. Kullanıma yeni açılan uygulama, kulağa mantıklı gelse de fiyatlarıyla oldukça fazla konuşulacağa benziyor.

Kendinizin veya Apple'ın tamir etmesi arasındaki fiyat farkı 'yok' denecek kadar az

Bir süre önce ortaya çıkan Self-Service Repair uygulaması nihayet hayata geçirildi ve kullanıcıların kendi telefonlarını tamir etmelerine olanak tanındı. Uygulamada Apple’ın sitesine girip telefonunuzun bozuk olan parçasını satın alıyorsunuz ve bu parçayla birlikte size bir tamir kiti bir de onarım kılavuzu gönderiliyor.

Ancak burada tekrar önemli bir not düşmek gerekiyor; Apple, uygulamayı tamir ve onarım işlerine yatkın olmayan kullanıcılar için önermediklerini açıkladı.

Diyelim ki çok iyi tamir yapabiliyorsunuz ve bu konuda eliniz oldukça yatkın. “Parçaları alıp kendim tamir edeyim, daha ucuza gelir” diye düşünebilirsiniz. İşte bu noktada da ortaya çıkan raporlar, bu zahmete girmenize çok da gerek olmadığını gösteriyor. Örneğin; telefonunuzun pilini değiştirmek için tamir kitine iPhone 12, 13 modelleri için 69 dolar (1022 TL) üçüncü nesil iPhone SE için 49 dolarlık (726 TL) ödeme yapmanız gerekiyor. Kendim tamir etmekle uğraşmak istemiyorum Apple benim yerime yapsın derseniz pil değişimi için ödemeniz gereken miktarlar da yine aynı.

(Pil tamiri için kit aldığınızda ödemeniz gereken ücretler)

(Telefonunuzun pilini tamir ettirmek için Apple'a gönderdiğinizde verdiğiniz ücretler)

Tabii bu durum telefonunuzun diğer parçalarında biraz daha farklılık gösterebiliyor. iPhone 12 telefonların ekran tamir kiti için 267 dolar (2955 TL) ödemeniz gerekiyor. Garanti kapsamı dışında Apple’dan tamir ettirdiğinizde ise işlem 279 dolar (4133 TL) tutuyor. Yine diğer işlemlerde de 5 ila 20 dolar arası bir fark olduğu görülüyor.

Apple yaptığı bir basın açıklamasında, uygulamanın müşterilerden gelen ikinci el parçaların toplanması ve yeniden kullanılması için büyük bir fırsat olarak gördüklerini açıklamıştı. Belki de bu sebeple tercih edilebilir olsa da hala bu zahmete girmeye değer mi bilemiyoruz. ABD'de fiyatlarıyla tepki çeken uygulama, henüz Türkiye’de mevcut değil. Ancak şu anki duruma bakıldığında, fiyatlarda çok bir değişiklik olmaması durumunda çok sayıda kullanıcının telefonunu kendisi tamir etmek isteyeceğini de düşünmüyoruz.