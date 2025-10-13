Samsung telefonlarda kilit ekranındaki saat, arka plan resmine göre şekil değiştirecek

Samsung’un One UI 8.5 güncellemesiyle ekran kilidi saat tasarımı akıllanıyor. Artık saat, sadece insan ya da hayvanlara değil, her tür objeye göre şekil alabilecek.

Samsung’un yakında kullanıma sunacağı One UI 8.5 güncellemesiyle, ekran kilidindeki adaptif saat tasarımı çok daha işlevsel hale geliyor. Önceki sürümde bu özellik yalnızca insan veya hayvanları tanıyabiliyordu. Yeni sürümde ise saat, duvar kağıdındaki tüm objeleri algılayarak otomatik şekilde pozisyon alabilecek.

Bu özellikle birlikte kullanıcılar, duvar kağıdı ile saat arasında daha doğal bir uyum yakalayacak. Özellikle estetik ve sade arayüz seven kullanıcılar için oldukça dikkat çekici bir yenilik. Ancak şimdilik her objenin yüzde yüz doğru algılanamadığı ve bazı uyum sorunlarının yaşandığı da gelen bilgiler arasında.

Özellik, popüler sızıntı kaynağı UniverseIce tarafından ortaya çıkarıldı. Şu an için beta aşamasında olan One UI 8.5’in Kasım sonu gibi test edilmeye başlanması bekleniyor. Kararlı sürümün 2026’da daha geniş cihazlara yayılması öngörülüyor.