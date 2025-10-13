Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung telefonlarda kilit ekranındaki saat, arka plan resmine göre şekil değiştirecek

Samsung’un One UI 8.5 güncellemesiyle ekran kilidi saat tasarımı akıllanıyor. Artık saat, sadece insan ya da hayvanlara değil, her tür objeye göre şekil alabilecek.

Samsung telefonlarda kilit ekranındaki saat, arka plan resmine göre şekil değiştirecek
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Samsung’un yakında kullanıma sunacağı One UI 8.5 güncellemesiyle, ekran kilidindeki adaptif saat tasarımı çok daha işlevsel hale geliyor. Önceki sürümde bu özellik yalnızca insan veya hayvanları tanıyabiliyordu. Yeni sürümde ise saat, duvar kağıdındaki tüm objeleri algılayarak otomatik şekilde pozisyon alabilecek.

Bu özellikle birlikte kullanıcılar, duvar kağıdı ile saat arasında daha doğal bir uyum yakalayacak. Özellikle estetik ve sade arayüz seven kullanıcılar için oldukça dikkat çekici bir yenilik. Ancak şimdilik her objenin yüzde yüz doğru algılanamadığı ve bazı uyum sorunlarının yaşandığı da gelen bilgiler arasında.

Özellik, popüler sızıntı kaynağı UniverseIce tarafından ortaya çıkarıldı. Şu an için beta aşamasında olan One UI 8.5’in Kasım sonu gibi test edilmeye başlanması bekleniyor. Kararlı sürümün 2026’da daha geniş cihazlara yayılması öngörülüyor.

Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Ekim 2025 Fiat Kampanyaları: Kredi Fırsatları Çok İyi!

Ekim 2025 Fiat Kampanyaları: Kredi Fırsatları Çok İyi!

Ekim 2025 Toyota Sıfır Otomobil Kampanyaları: Hem İndirim Hem Kredi Fırsatı!

Ekim 2025 Toyota Sıfır Otomobil Kampanyaları: Hem İndirim Hem Kredi Fırsatı!

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Samsung, Kendinden 10 Bin Kat Daha Büyük Modellerden Daha İyi Yapay Zekâ Geliştirdi

Samsung, Kendinden 10 Bin Kat Daha Büyük Modellerden Daha İyi Yapay Zekâ Geliştirdi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim