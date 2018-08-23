Samsung, 2018 yılının başlarında, QLED TV’lerini açıklamıştı. Fakat ilginç olan, QLED’in doğru renk sunumuna ve Samsung TV’nizi tam manasıyla TV yapan başka bir özelliğe sahip olmasıydı.

Samsung’un 'ortam modu' olarak bilinen bu özelliği, kapatılan televizyonun büyük ve siyah bir kare olmaktan çıkıp, görülebilir olmayan zarif bir çerçeveye dönüşmesini sağlıyor.

Duvar ile aynı görüntü

Samsung tarafından oluşturulan algoritma, TV’nin arkasındaki duvarın görüntüsünü tam olarak oluşturarak, TV’nin kullanımda olmadığında 'görünmez olabileceğine' ilişkin bir yanılsama yaratabiliyor.

Ortam modu, ekranın yüzen hava durumu güncellemelerini ve hatta çevresindeki alanı tamamlayan manzarayı görüntülemesini sağlayan bir seçim galerisine de sahip.

Ortam modu tasarım yarışması

Dezeen ile işbirliği yapan Samsung, Ortam Mod Tasarım Yarışması‘nı başlattı ve yakında çok daha fazla seçilebilir tema hazır olacak gibi gözüküyor. Söz konusu yarışmanın katılımcıları, Berlin’de, IFA 2018’de sergilenecek.

QLED teknolojisi sayesinde

Bu temaların tamamı, doğru renk sunumuna izin veren QLED teknolojisinden faydalanıyor.

Tasarımlar, kayan nesnelerin ve genişletilmiş alanların yanılsamalarını yaratıyor ve akıllı televizyonunuza TV şovları ve filmlerin izlendiği bir ekran olma yeteneğinden çok daha fazlasını veriyor.

Sanki bir tablo

Bazı 'ortam modu' temaları televizyonu bir tabloya, bildirimleri veren-zamanı söyleyen sanat parçalarına veya bir tür beyaz tahtaya dönüştürebiliyor.

Hatta bazıları ise, televizyonun ayna ya da pencere gibi hareket edebilmesini mümkün kılıyor.