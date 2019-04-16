  • Samsung Türkiye, Galaxy Fold İçin Ön Kayıt Toplamaya Başladı

Samsung Türkiye, Galaxy Fold İçin Ön Kayıt Toplamaya Başladı

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Samsung Türkiye, şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold için ürün sayfasını yayımladı ve cihazın ön kayıtlarını başlattı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Fold’u şubat ayının sonlarında gün yüzüne çıkardı. Cihazın lansmanı yaklaşık 2 ay önce gerçekleştirilmiş olsa da resmi olarak hala satışa sunulmuş değil. Dahası, Galaxy Fold’un Türkiye fiyatı dahi henüz bilinmiyor.

Samsung Türkiye, Galaxy Fold’un ürün sayfasını oluşturmuş durumda. Buraya tıklayarak ziyaret edebileceğiniz Galaxy Fold ürün sayfasında cihazın tasarım, deneyim, kamera, performans ve aksesuarları hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca Galaxy Fold ön siparişe açılır açılmaz haberdar olmak için ön kayıt oluşturabilirsiniz.
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“Özel hissettirecek Yeni Galaxy için hemen kayıt olun“ başlıklı sayfada Galaxy Fold hakkındaki son gelişmelerden anında haberdar olmak ve Samsung ürün, servis, promosyon ve diğer pazarlama aktiviteleri hakkında bilgi almak  için karşınıza çıkan formu doldurabilirsiniz. Muhtemelen cihazın Türkiye fiyatı ön siparişe açıldığında belli olacaktır.

Kaynak : https://www.samsung.com/tr/smartphones/galaxy-fold/design/
Etiketler: samsung, galaxy fold
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