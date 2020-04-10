Samsung'dan BTS Temalı Yeni Galaxy S20 Reklamları

Samsung, 2020 yılındaki ilk amiral gemisi telefonları Galaxy S20 ailesi için yeni reklam filmleri yayınladı. Yayınlanan reklam filmlerinde, Güney Kore'nin popüler müzik gruplarından BTS bulunuyor ve Galaxy S20 ailesindeki önemli özelliklere değiniliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 11 Şubat'ta ABD'nin San Francisco kentinde düzenlediği bir etkinlikle 2020 yılındaki ilk amiral gemisi telefonlarını tanıttı. Şirket, tanıtımlar sırasında Galaxy S20 ailesindeki heyecan verici özelliklere sahip 3 modelinden bahsetti. O gün itibarıyla ön sipariş sistemine açılan akıllı telefonlar, yaklaşık bir aydır da piyasadaki herhangi bir perakendeci üzerinden satın alınabiliyor.

Samsung, yeni amiral gemisi telefonlarını daha çok tüketiciye ulaştırabilmek için sık sık reklam filmleri yayınlıyor. Hatta Samsung, kısa bir süre önce Güney Kore'nin en popüler müzik gruplarından BTS ile reklam filmleri oluşturmuş, bu reklam filmlerini YouTube üzerinden yayınlamıştı. Şimdi Samsung'dan, yine BTS ile hazırlanmış yeni reklam filmleri geldi.

Samsung Türkiye'nin de YouTube hesabından paylaşılan yeni Galaxy S20 reklam filmleri

Samsung'un Galaxy S20 ailesi ile ilgili yayınladığı yeni reklam filmlerinden ilki, Galaxy S20 ailesinin 120 Hz'lik ekran tazeleme oranını gözler önüne seriyor. Bu özellik, günlük kullanımda pek fark ettirmese de özellikle de oyun ve video izlerken etkisini gösteriyor. Tüketiciler, Galaxy S20 ailesinin 120 Hz ekran tazeleme oranını kullanarak daha akıcı oyun ve video deneyimi yaşayabiliyorlar.

Samsung; 11 Şubat'ta düzenlediği etkinlikte en çok, yeni akıllı telefonlarının kamera özellikleriyle ön plana çıkmıştı. Çünkü Galaxy S20 serisi, normal fotoğraf ve video çekimlerinin yanı sıra ciddi bir yakınlaştırma imkanı da sunuyordu. Ayrıca Galaxy S20 ailesindeki telefonlar 8K video çekebilme özelliğine de sahipler. İşte bu reklam filmi, 8K çekimlerin neler sunabileceğini gözler önüne seriyor.

Akıllı telefonların kamerasının düşük ışıktaki çekimleri artık büyük bir önem arz ediyor. Siz değerli takipçilerimiz de bilirsiniz, YouTube ekibimizden Lütfi Karaca'ya bir akıllı telefonun düşük ışıktaki çekim kalitesini beğendirmek zordur. Ancak Samsung'un yeni reklam filmlerinden bir tanesi, Galaxy S20'nin düşük ışıktaki çekim kalitesini gözler önüne seriyor ve paylaşılan sonuçlar, Lütfi'yi dahi memnun edecek cinsten.

Samsung'un Galaxy S20 serisi için yayınladığı bir diğer reklam filminde ise yine bu telefonların kamera özelliklerine değiniliyor. Samsung, yaptığı tanıtımlarda cihazların çoklu çekim özelliğinden de bahsetmişti. Bu özellik, tek bir çekim sırasında birden çok alt çekimler yapılabilmesini sağlıyordu. İşte Samsung'un bu videosunda, Galaxy S20 ailesindeki "Tek Tuşla Çoklu Çekim" özelliğinin neler sunduğunu açıkça görebiliyoruz.

Webtekno YouTube kanalında yayınlanan Galaxy S20+ sağlamlık testi