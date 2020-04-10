Samsung, Galaxy Note 20 ile Sektörü Tamamen Değiştirebilir

Samsung, ağustos ayı sonunda Galaxy Note 20 serisi ile tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Telefonla ilgili hiçbir resmi bilgi bulunmuyor ancak şimdi ortaya atılan iddialar, Note20'nin akıllı telefon sektörünü sallayacak bir özellikle geleceğini gösteriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şubat ayı içerisinde yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S20 ailesini duyurdu. Şirket, bu duyurunun ardından yaz mevsiminin sonuna kadar giriş ve orta segment telefonları ile tüketicilerin karşısına çıkacak. Ağustos ayı sonuna geldiğimizde ise eğer her şey istenildiği gibi devam ederse Samsung, Galaxy Note 20 serisini duyuracak.

Samsung Galaxy Note 20 serisi ile ilgili hiçbir resmi bilgiye sahip değiliz. Ancak şirkete yakın kaynaklar ve analistler, Galaxy Note 20 ailesi ile ilgili çalışmalarını sürdürüp, bu telefonlarla ilgili bazı bilgileri ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Şimdi ortaya atılan iddialar ise Galaxy Note 20'nin bazı özelliklerini ortaya koyuyor. Ancak bu iddialar arasında öyle bir özellik bulunuyor ki, gerçekleştiği takdirde akıllı telefon sektöründe telefon tasarımları geri döndürülemez şekilde değişebilir.

Samsung Galaxy Note 20, çok daha gelişmiş bir S-Pen ile gelecek

İddialara göre Galaxy Note 20 serisi, geçtiğimiz yıla oranla çok daha geliştirilmiş olan bir S Pen'e sahip olacak. Aslına bakacak olursak Samsung, Galaxy Note 10 serisi ile piyasaya sürdüğü S Pen'leri zaten fazlasıyla geliştirmişti. Hatta tüketiciler, bu akıllı kalemi fotoğraf çekmek ya da müzik çaları kontrol etmek için bile kullanabiliyorlardı. Galaxy Note 20 serisi ile tüketicilerin beğenisine sunulacak olan S Pen ise bunlardan çok daha fazlasını içerecek.

Samsung Galaxy Note 20 serisi ile ilgili olarak ortaya atılan diğer iddialar ise telefonun ekranı ile ilgili. Galaxy Note 20'nin 7 inç büyüklüğünde bir ekranının olacağı söyleniyor. Bu ekranın fazlasıyla büyük olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Galaxy Note 20, Galaxy S20 Ultra'dan bile daha büyük bir ekrana sahip olacak.

Akıllı telefon tasarımları daha çok cihazların ekran/gövde oranını artırma yönünde ilerliyor. Bununla birlikte cihazların ön kameraları, %100 ekran gövde oranı sunulmasının önündeki en büyük engel. Galaxy Note 20 ile ilgili ortaya atılan iddialardan biri da Samsung'un bu cihazda ekran altı kamera teknolojisi kullanacağı yönünde. Samsung'un 'yeni' olarak tanımlayabileceğimiz kısmen deneysel özellikleri Galaxy Note serisinde kullandığını pek görmediğimizden bunun gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Yine de Samsung, daha gelişmiş bir Galaxy Note 20 için bu teknolojiyi 2020 model amiral gemisinde kullanabilir.

Samsung Galaxy Note 20 serisinin ekran altı kameraya sahip dünyadaki ilk akıllı telefon olacağı söyleniyor. Eğer bu iddia gerçek olursa Samsung, ağustos ayında akıllı telefon sektörünü derinden etkileyecek bir gelişmenin altına imzasını atmış olacak. Bu iddiaların gerçeğe dönüp dönmeyeceğini bekleyip göreceğiz.