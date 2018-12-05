Samsung’un 5G Demo Telefonu Kendine Has Bir Çentiğe Sahip

Samsung’un 5G bağlantı demosu için kullandığı telefonun çentiği oldukça ilgi çekici.

Qualcomm yeni Snapdragon 855 işlemcisini duyurdu. İşlemcide 5G modemi de yer alıyor. Güney Kore’deki telekomünikasyon firmaları da 5G hizmeti sunmaya başladı, hatta bir de demo araması yaptı. İkisinin kesişme noktası ise Samsung’un demo telefonu oldu. Telefonda en dikkat çekici özellik ise, sağ üst köşede bulunan garip şekilli çentik oldu.

Samsung, demoda kullanılan telefon hakkında bir bilgi vermediği için sadece varsayım yapabiliyoruz. Köşe çentiğinin bu değişik tasarımı, ince çerçeveli ve çift ön kameralı olacak olan Samsung Galaxy S10 ile alakalı olabilir.

Köşedeki çentik, donanım açısından bakarsak oldukça anlamsız bir yerde. Alt ve üst çerçeve kenarları zaten epey kalın. Üstelik bu çentikte öne bakan bir kamera da yok. Yazılım anlamında bakarsak işler biraz değişiyor.

Daha büyük olacak olan Galaxy S10+, o bölgede bir çentiğe sahip. Çentiğin içinde ise iki kameralı sistem bulunuyor. Bir ürün ortaya çıkarılıp üretimi başlatılmadan önce yazılımı tamamlanmalı. Bu durumda, demoda kullanılan telefon Galaxy S10’un ilk prototiplerinden birisi olabilir.

Elbette ki Samsung’dan bir açıklama gelene kadar bütün bu fikirler söylenti seviyesinde kalacak. Yine de Samsung’un açıklamasına kulak vermekte fayda var. Şirkete göre bu demo telefonu, son ürün olmaktan çok uzak ve daha iyi hale gelecek.