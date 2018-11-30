Samsung'un Katlanabilir Telefonunun Adı Türkiye Patentinde

Samsung’un katlanabilir telefonunun ismine dair gizem, Türkiye’de aydınlanmış olabilir.

Samsung’un Infinity Flex ekrana sahip telefonu yeni bir teknolojinin öncüsü olarak öne çıkıyor. İlk açıklandığı günden bu yana büyük ilgi çeken cihazın ismi ise, Türkiye’de doldurulan bir patent formunda geçmiş olabilir.

The Galaxy F ismi ilk düşünülen isimdi. Neyse ki şirketteki birileri (muhtemelen) “Abi, bomboş pazara bu kadar sıradan isimle liderlik edilmez” dedi de vazgeçtiler. Basit, güzel ve etkili bir isim isteyen firma yetkilileri, cihazın olası ismi olarak Galaxy Flex’i öne çıkartıyorlardı.

Türkpatent’te doldurulan başvuru dosyalarına göre Samsung’un cihazı Samsung Fold olarak adlandırılacak olabilir. Basit, güzel ve cihazın en önemli özelliğini anlatan güzel bir isim bu.

Samsung şimdiye kadar yeni cihaz hakkında pek fazla bilgi vermedi. Cihazın çalışan prototipi hala bilinmezlerde. Teknik özellikler hakkında da bir bilgimiz yok. Yeni katlanabilir telefonun maliyetinin 2,500 doları bulabileceği söyleniyordu. Samsung ise yaptığı açıklamada, telefonun makul ve karşılanabilir bir fiyatı olacağını açıkladı.

Bu patentin alınma sebebi sadece isim hakkını korumak bile olabilir, henüz kesinleşmiş bir şey yok. Yine de kat, katlamak gibi anlamlara gelen fold sözcüğü bu telefonların isimlerinde elbet yer alacak. Fold ismi dışında patentin sınıfı da 9 olarak gözüküyor. Bu kodun anlamı da cihazın dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler gibi elektronik aletler arasında yer alan bir ürün olduğunu doğruluyor.

En erken Mart 2019’da çıkacak olan Galaxy Fold, benzer isimlere sahip rakiplerle mücadele edecek. Huawei’nin telefonunun ismi Mate Fold, LG’nin telefonu ise Foldi olarak adlandırılabilir.