Bir süredir hakkında konuşulan ancak bir türlü detaylı bilgilere ulaşamadığımız, Samsung'un merakla beklenen ilk oyun telefonu hakkında nihayet bazı detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Mobil oyunculuğun zirve yapmasıyla birlikte hayatımıza 'oyun telefonu' kavramı iyiden iyiye dahil olmuş oldu. Özellikle Razer ve Xiaomi'nin bu konuda attığı adımların ardından diğer telefon üreticilerinden de benzer haberler gelmeye başladı. Son olarak da birkaç ay önce Samsung'un yeni bir oyun telefonu üzerinde çalıştığına dair bazı haberler çıkmıştı ve bu haberler büyük merak uyandırmıştı.

Gelen ilk haberlere göre Samsung aslında oldukça uzun süredir bu oyun telefonu projesi üzerinde çalışıyor. Üstelik iddialara göre gelecek oyun telefonu için Samsung, telefona özel S-GPU geliştiriyor. Şirketin 2015 senesinden beri hem yeni GPU'lar hem de oyun telefonu için çalışmalar yaptığı biliniyor. Ayrıca Samsung'un bu konuda ARM ve grafik dünyasının uzman ismi Dr. Chien-Ping Lu ile anlaşmaya vardığı söyleniyor. Bu sayede Samsung'un akıllı telefon geliştirmede bir seviye daha atlamış olacağı düşünülüyor.

Şirketin oyun telefonunun, teknik özellikler bakımından oldukça başarılı olacağı düşünülüyor. Bunun yanında telefonun fiyatının çok da uygun olmayacağı söyleniyor ancak bildiğiniz üzere artık 'uygun fiyatlı telefon' gibi bir beklentimiz kalmadığından bu habere çok şaşırmadık. İlk tahminler ise cihazın fiyatının 1.500 dolar seviyelerini dahi görebileceği yönünde. Ancak bu kadar yüksek fiyatlı bir ürünün tercih sebebi olup olamayacağı, Samsung için zorlu bir konu.