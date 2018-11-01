Katlanabilir Telefon Galaxy F Hakkında Tüm Bilinenler

Samsung'un katlanabilir telefonu Samsung Galaxy F ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizin için derledik.

Birkaç yıldır Samsung’dan katlanabilir akıllı telefon terimini duyuyoruz. Kulağa biraz garip gelse de Samsung’un 2014 yılında ortaya sunduğu Edge konsepti de zamanının ötesindeydi ve insanlar başta karşı çıkmışlardı. Ancak şu an bu konsepti Samsung’un birçok amiral gemisinde görmek mümkün.

Burada söylemeye çalıştığımız şey Samsung’un ekran konusunda yenilikler getirmeye fazla yabancı olmaması. Samsung projeden emin olana kadar erteleyecek gibi dursa da son haberlere göre birkaç ay içinde Galaxy F ile tanışabiliriz.

Bir telefon neden katlansın ki?

Bugünlerde birçoğumuz telefonlarımızdan YouTube videoları ya da filmler izliyoruz, birçok sosyal medya paylaşımı okuyoruz, maillerimize cevap veriyoruz hatta bazılarımız yalnızca telefonlarımızda yaşıyoruz. Büyük bir ekran böyle durumlarda bir avantaj haline geliyor ancak bir akıllı telefonun taşırken de bize zorluk çıkartmaması gerekiyor. En azından biz bu şekilde düşünüyoruz.

Katlanan telefonların da kolaylıkla taşıyabileceğimiz büyük ekranlar olacağını düşünmekteyiz.

Peki, adı ne olacak?

Şu an için kesin bir ismi olmasa da telefonun İngilizcede “katlamak” anlamına gelen “fold” kelimesinin baş harfini alarak Galaxy F olarak karşımıza gelmesi bekleniyor.

Tasarımı nasıl olacak? Herhangi bir donanım detayı var mı?

Telefonun tasarımı iki şekilde olabilir. Ya ekranı içeride kalacak şekilde ya da ekran dışarıda kalacak şekilde katlanacak. 2017’nin ocak ayında gördüğümüz bir Samsung patentinde telefonun açıldığında 7 inçlik bir tablet olacağı 5 inçlik bir ekrana sahip olacağını görmüştük. Telefon bir kitap gibi içe katlanıyordu. Samsung Mobile’in CEO’su DJ Koh şu an için dışa katlama teknolojisinin zor olduğunu ve şu an için satışa hazır olmadığını söylemişti. Bu sebeple Samsung önce içe katlanan telefonunu satışa sunabilir.

Ne zaman çıkacak? Fiyatı ne olacak?

Galaxy F’in 2018 bitmeden çıkacağı konusunda duyumlar almıştık ancak görünüşe bakılırsa telefon 2018’e yetişmeyecek gibi görünüyor. Son söylentilere göre Samsung Galaxy F, 2019 yılının ocak ayında çıkacak. Bu tarihin tanıtma tarihi olduğunu ve satışa çıkmasının daha uzun sürebileceğini hatırlatmakta da gayda var.

Ve fiyat konusu… Tahmin edebileceğiniz üzere telefon pahalı olacak. İnsaflı söylentiler 1.850 dolardan bahsetseler de genellikle 2.000 dolarlık fiyat etiketi konuşuluyor. Telefonu almayı düşünüyorsanız şimdiden para biriktirmeye başlayabilirsiniz.