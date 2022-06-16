Samsung, bugüne kadar sunduğu pek çok hizmeti tek çatı altında toplayacak yeni uygulaması Wallet'ı duyurdu. Kullanıcılar, Galaxy telefonlarıyla tek uygulamadan kripto para portföylerini takip edebilecek, anahtarlarını, kimliklerini ve kredi kartı bilgilerini depolayabilecek ve hatta ödeme gerçekleştirebilecekler.

Teknoloji devlerinin finans devine dönüşmeye devam ettiği bu dönemde Samsung, Apple Wallet hizmetine topyekün rakip olacak yeni hizmetini açıkladı. Şirket, yayımladığı basın bülteninde Galaxy cihaz kullanıcılarının dijital anahtar, kimlik ve çok daha fazlasını depolayabilecekleri Samsung Wallet’ı duyurdu.

Yeni Samsung Wallet hizmeti, şirketin mevcut hizmetleri olan Samsung Pay ve Samsung Pass’i bir araya getiriyor. Böylelikle kullanıcılar, tek bir uygulama üzerinde dijital anahtar ve kimlik gibi varlıklarını depolamanın yanı sıra hem şifrelerini aynı uygulamada barındırabilecek hem de ekledikleri kredi ve hesap kartlarıyla ödemelerini gerçekleştirebilecekler. Samsung Wallet, ayrıca kripto para konusunda da bir sürprize yer verdi.

Kripto para cüzdanınızın takibi de Wallet'tan yapılacak:

Samsung’un birçok hizmetini tek çatı altına topladığı uygulaması, Samsung Blockchain uygulamasını da bünyesinde bulunduracak. Bu sayede yine tek bir uygulamayla kullanıcılar, kripto para portföylerini canlı olarak takip edebilecekler.

Samsung’un kimlik yönetimi hizmeti Samsung Pass, yeni değişimle birlikte artık daha fazla araç için dijital anahtar desteği sunacak. Paylaşılan bültene göre Hyundai Palisade ve Temmuz 2020’den sonra piyasaya sürülen ‘bazı’ BMW modelleri için de Samsung Pass desteği sunulacak.

Wallet uygulaması, SmartThings’e bunların yanı sıra dokuz farklı güvenlik şirketinin desteğini getirecek. Ayrıca kullanıcılar, Wallet uygulamasını kullanarak uçak seyahatleri için biniş kartlarını da depolayabilecek. Bu özellik, şu anda yalnızca Korean Air için geçerli olacak.

Samsung Wallet hizmeti, bugünden itibaren ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da Galaxy telefonlarda kullanılabilir olacak. Tabii yukarıda bahsi geçen özelliklerin çalışması, kullanıcıların sahip olduğu telefona da bağlı olacak. Örneğin araçlar için dijital anahtar kullanımı, telefonlarda UWB kısa mesafeli bağlantı desteği gerektirecek. Hizmetin diğer ülkeler için ne zaman yayınlanacağıysa henüz açıklanmadı.