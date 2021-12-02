Henüz 24 saat önce litre fiyatında 58 kuruşluk indirim yapılan benzine yeni bir zam geldi. EPGİS, litre fiyatının 44 kuruş zamlandığını açıkladı.

Son haftalarda dövizde yaşanan yükseliş, beraberinde ülkemizdeki tüm ürünlerdeki fiyatların da artmasına neden oldu. Bu ürünlerden birisi de elbette akaryakıttı. Peşi sıra zamlarla fiyatı 10 TL barajına yaklaşan benzinin litre fiyatı, 8 gün önce tarihi değer olan 1 TL kadar zamlanmış, ardından dün 58 kuruş indirilmişti.

Bugünse vatandaşın kafasını karıştıran bir haber daha geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzinin litre fiyatına yeniden zam yapılacağını açıkladı. Tam olarak 24 saat sonra gelen duyuruyla birlikte benzinin litre fiyatının bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş artırılacağı açıklandı. Yeni zamla birlikte büyükşehirlerde ortalama pompa fiyatları şu şekilde olacak:

Yeni pompa fiyatları bu şekilde olacak: