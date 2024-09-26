Hit şarkılar ortaya çıktığında, aklımıza gelebilecek her yerde duymaya başlıyoruz. Peki bu şarkılar, sanatçılarına ne kadar para kazandırıyor olabilir?

Bir şarkı patladığında, “Sanatçı acaba bundan ne kadar para kaldırmıştır?” diye düşünceler hepimizin aklından geçiyordur.

Tabii bu, pek çok farklı faktöre bağlı. Gelin bu faktörlere değinerek ortalama bir sayı çıkaralım.

Streaming (akış) gelirleri var.

Bildiğiniz üzere; YouTube, Spotify, Apple Music gibi pplatformlarda şarkıların izlenme/dinlenme sayısı arttıkça sanatçıya ödeme yapılıyor. Mesela Spotify’da dinleme başına genellikle 0.003-0.005 dolar arası bir ödeme yapılıyor. Yani eğer bir şarkı 1 milyon dinlenirse sanatçı 3000-5000 dolar kazanabilir. Tabii bunun tamamı da sanatçıya gitmiyor. Yapım şirketleri gibi diğer paydaşlar da var.

Konser ve turneleri de hesaba katacak olursak…

Hit olan bir şarkı, sanatçıya daha fazla konser yapma zemini de hazırlıyor. Hatta sadece o şarkıyı dinlemek için konsere gelenler bile oluyor. Yani bilet satışları da artıyor.

Bunun yanı sıra radyo ve TV programlarında şarkı yayımlandığında da telif hakları üzerinden sanatçıya bir ödeme yapılıyor. Tabii miktarı telif hakları organizasyonlarına ve ülkeye göre değişiklik gösteriyor.

En önemlisi yapım şirketi ve anlaşma şartları.

Sanatçı ile yapım şirketi arasında yapılan anlaşma, sanatçının o şarkıdan ne kadar kazanacağını etkileyen en önemli faktörlerden. Sanatçılar çoğunlukla, gelirin %10-20’sini doğrudan alıyor.

Kazandıkları miktara net bir sayı vermek zor olsa da genel ve ortalama bir tahmin yapabiliriz.

Spotify’ın yanı sıra YouTube’da her bin izlenme sayısı için ortalama 0,5–2 dolar arasında ödemeler yapıyor. İçerik türüne göre oranlar değişiyor. 1 milyon izlenme için ortalama 4–40 bin dolar olduğunu söyleyebiliriz

Radyo ve TV yayınlarından kazanılan miktar epey değişken olsa da birkaç bin dolardan on binlerce dolara çıkabildiiğini biliyoruz.

Genel olarak, bir şarkının dünya çapında hit olduğunu ve milyarlarca dinlendiğini varsayarsak, sanatçının (diğer paydaşlarla paylaşılmadan önce) toplamda birkaç yüz bin dolardan birkaç milyon dolara kadar gelir elde edebileceğini söyleyebiliriz.

Ortalama olarak, gerçek anlamda büyük bir hit hâline gelmiş bir şarkı, sanatçıya tüm gelir kaynakları hesaba katıldığında 500.000 dolar ila 5 milyon dolar arasında bir kazanç sağlayabilir ancak daha küçük hit şarkılarda bu sayı 100 bin dolarlarda kalabilir.

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