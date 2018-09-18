Satışları Düşen Coca Cola, 'Ot'lu İçecek Üretmeyi Düşünüyor

Satışları düşmeye başlayan Coca Cola, ürünlerine olan ilgiyi artırmak için otlu (keyif verici madde içeren) içecekler üretmeyi düşünüyor. Şirket, söz konusu ürünler için esrar üreticileriyle görüşmelere başladı bile.

Kola, sağlığa zararlı bir içecek olmasına rağmen dünyanın en popüler içeceklerinden bir tanesi. Öyle ki, Coca Cola, kola satışları sayesinde her yıl on milyarlarca dolar gelir elde ediyor. Fakat tüketiciler günden güne bilinçleniyor ve kolaya olan ilgi azalırken daha sağlıklı olan içeceklere olan ilgi artıyor.

Bu durum, dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Coca Cola’yı satışları artırmak için alternatif içecekler üretmeye itiyor. Yapılan açıklamalara göre Coca Cola, içerisinde keyif verici maddeler bulunan içecekler üretmeyi planlıyor ve bunun için CBD (Cannabidiol) kullanımını yakından izlemeye başlamış durumda.

CBD, esrar bitkisi içinde bulunan bir maddedir. CBD, yine esrarın içinde bulunan ve tüketildiğinde gevşemeye ve sarhoşluğa neden olan THC’den (Tetrahidrokannabinol) farklı olarak tüketildiğinde eğlendirir, güldürür, iştahı açar ve koşma isteği uyandırır. Ortalama bir esrarda THC oranı %20’lere yaklaşırken CBD oranı %2’yi nadiren geçer.

Gıda ürünlerinde CBD kullanımı, herhangi bir sarhoşluğa neden olmadığı için Kanada gibi bazı ülkelerde serbest bırakılmıştır. Coca Cola da ürünlerinde CBD kullanarak hem tüketicilerin ürünlerine olan ilgisine artırmayı, hem de Coca Cola’nın yalnızca serinleten değil, aynı zamanda eğlendiren bir içecek haline gelmesini planlıyor.

BNN Bloomberg’in haberine göre Coca Cola, söz konusu CBD kullanımı için Kanadalı Aurora Cannabis ile temas kurmuş durumda. Ancak hala bu konuda somut bir adım atılmadığını belirtelim. Coca Cola, içeceklerinde CNB kullanması halinde içerisinde esrar bulunan bir içecek üreten ilk alkolsüz içecek şirketi olacak.