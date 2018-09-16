Coca-Cola Hakkında Fazla Bilinmeyen 7 İlginç Gerçek

Dünyanın en büyük içecek markası olan ve hayatlarımıza kola denilen içeceği sokan Coca-Cola hakkında, muhtemelen daha önce duymadığınız 7 ilginç bilgi.

Tüm dünyaya etki eden ve herkes tarafından bilinen bir marka sorulduğunda çoğu insanın ilk vereceği cevap olan Coca-Cola, uzun geçmişinde ve geleceğinde birçok ilginç hikaye barındırıyor bu yazmızada söz konusu dev markayı mercek altına alıyoruz. Karşınızda Coca-Cola hakkında fazla bilinmeyen 7 ilginç bilgi.

Coca-Cola İlk Üretildiğinde Bir Çeşit Sakinleştirici Olarak Tasarlanmıştı

1886 yılına ait Coca-Cola reklam görseline göre şirket, içeceğini ilk etapta bir çeşit sakinleştirici tonik olarak görüyordu.

1903 Yılına Kadar Coca-Cola’da Az Miktarda Kokain (Uyuşturucu) Bulunuyordu

İlk yıllarında formülünün içerisinde şişe başına 9 miligram kokain bulunan Coca-Cola, ürünün yaygınlaşmasıyla birlikte 1903 yılında formülünden söz konusu uyuşturucu maddeyi çıkardı.

Coca-Cola Tüm Dünyada Yaygın Olsa da Sınırlarından İçeri Sokulmadığı 2 Ülke Var

Dışa kapalılıklarıyla ünlü Kuzey Kore ve Küba, Coca-Cola’yı ülke sınırlarından içeri almayı reddediyor.

Coca-Cola’nın Ürün Çeşitliliği Düşündüğünüzden de Fazla

Farklı ürün kategorileri de dahil edildiğinde Coca-Cola’nın sahip olduğu 500 marka ve 3500 çeşit içeceği bulunuyor.

Coca-Cola Gelir Anlamında Pepsi’yi Solda Sıfır Bırakıyor

Yıllık ortalama 84 milyar dolarlık kazancı bulunan Coca-Cola, neredeyse Pepsi, Subway ve KFC’nin toplam geliriyle aynı kazancı elde ediyor.

Coca-Cola “Uzaya Giden İlk Meşrubat” Ünvanına Sahip

Takvimler 1985 yılını gösterdiğinde Challenger adlı uzay mekiğinde kendine yer bulan Coca-Cola, mürettebatın hizmetine özel bir tasarımla sunuldu. Bu olayın ardından uzaya giden ilk meşrubat olarak tarihte yerini aldı.

İdeal Coca-Cola Isısı Şirket Tarafından Önerildi

Coca-Cola’ya göre ideal kola soğukluğu 1 ila 3 derece arasında önerilmektedir.