Savaş simülasyonu oyunları birinci şahıs nişancı oyunları arasında çok özel bir yere sahiptir. Yalnızca düşmanlarınıza ateş ederek puan toplamak yetmediği gibi bir de takım olarak hareket etmenin önemini her fırsatta vurgulayan oyunlardır bunlar. Başında saatler geçirmek yetmez. Aylarınızı, yıllarınızı vermek gerekir. Eğer böyle bir vakti ayırmaya hazırsanız listemiz emrinizde.

Video oyunlarında gerçekçi mekaniklere ulaşmak günden güne daha da zor bir hal alsa da savaş simülasyonu oyunlarının gücünü görmemek mümkün değil. Aksiyon öğelerini diri tutmak adına gerçeklikle uzaktan yakından alakası olmayan oyunların karşısında sapasağlam durmayı başaran birçok savaş simülasyonu oyunu mevcut. Üstelik bunu aksiyonu eksik etmeyerek başaran oyunlar var.

Eğer bu yazıyı okuyorsanız muhtemelen savaş simülasyonu oyunlarına giriş yapmak istiyor ya da hali hazırda oynadığınız bir oyuna alternatif arıyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Çünkü listemizde “baba” sayılabilecek oyunların yanı sıra duymamış olma ihtimaliniz olan oyunlara da yer verdik. Gelin bu oyunlara göz atmaya başlayalım.

En gerçekçi savaş simülasyonu oyunları:

ArmA serisi,

Insurgency serisi,

Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad with Rising Storm,

Escape from Tarkov,

Squad,

Operation Flashpoint serisi,

Rising Storm serisi

ArmA serisi:

Çıkış tarihi: 10 Kasım 2006

Geliştirici: Bohemia Interactive

Savaş simülasyonu oyunlarından bahsederken ArmA’yı başa almamak ayıp olurdu. İlk olarak 2006 yılında karşımıza çıkan seri o kadar iyi ve eşsiz oyunlara sahip ki 2013 yılında çıkan üçüncü oyun hala daha oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip. Bohemia, bahsettiğimiz başarıyı oyuna çıkan sayısız moda borçlu olsa da ortaya böylesine toplulukla iç içe kalabilen bir oyun çıkarabilmiş olmak büyük bir başarı.

Bugünlerde sıkça duyduğumuz ve sanki zorunlulukmuş gibi neredeyse her oyuna eklenen “açık dünya” özelliği ArmA oyunlarının en güçlü silahlarından biri. Askeri bir savaş simülasyonu olduğu için oyun sık sık açık arazilerde çatışmak üzerine kurulu. Bu yüzden de açık dünya oynanışı gerçekçilik hissiyatını yakalamaya en çok yardımcı olan unsurlardan biri.

Her şey bir kenara ArmA 3 için mod olarak yapılan ve sonrasında tek başına çalışabilen oyunlar olarak piyasaya sürülen markalar bile aslında ArmA serisinin potansiyelini ortaya koyuyor. Evet, PUBG ve DAYZ oyunlarından bahsediyoruz. Başlarda topluluğun geliştirdiği bu modlar o kadar çok sevildi ki zamanla dünyayı kasıp kavuran apayrı oyunlar haline geldiler.

Insurgency serisi:

Çıkış tarihi: 22 Ocak 2014

Geliştirici: New World Interactive

Gerçekçiliği benimseyen bir başka seri de Insurgency. Adı ArmA kadar fazla bilinmese de hatırı sayılır büyüklükte bir oyuncu kitlesi var. Takım odaklı bir çevrimiçi deneyimi sunan oyun, açık dünyası olmasa da yeterli büyüklükte haritalara sahip. Gerçekçilik tarafında da ArmA kadar iddialı olmasa da rakipleri karşısında parlamayı başaran bir seri.

Oyun zor olmasının yanı sıra tek bir sıkıntıya sahip. Oyundan zevk alabilmek için bir takımınız olması şart. Çünkü ekip olarak hareket etmeyi başaramayan bir takımın Insurgency oyunlarında başarı elde etmesi pek mümkün değil. Takımlarla ilgili söylenmesi gereken bir diğer şeyse oyunun kuralları gereği takım içi rollerde denge olması. Yani yapılan sınıf seçimleri orantılı olarak dağılmak zorunda. Böylelikle takımlar arası mücadelelerde yanlış rol dağıtımı yüzünden bir dengesizlik oluşmuyor.

Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad:

Çıkış tarihi: 13 Eylül 2011

Geliştirici: Tripwire Interactive

Red Orchestra 2 bildiğimiz takım odaklı çevrimiçi savaş oyunu sistemini alarak bunu savaş simülasyonu oyunlarına uygun olacak bir hale getiren bir oyun. Oyunda gerçekçi hasar mekanikleri bulunuyor. Kalp gibi kritik bölgeler geri dönüşü olmayan hasarlar vermeye sebep oluyor. Gerçekçi hasar mekanikleri de harika silah kullanımı ile birleştiğinde ortaya savaş simülasyonu sevenlerin başından kalkamayacağı bir oyun çıkıyor.

Oyun bazı noktalarda çok detaylı olduğu için yeni başlayan bir oyuncunun öğrenme evresi biraz uzun ve baş ağrıtıcı olabilir. Ancak oyunu gerçekçi yapan taktik sistemi ve çatışma sırasında nasıl davranılması gerektiği gibi detaylara alıştıktan sonra üst düzey bir deneyim sunuyor.

Escape from Tarkov:

Çıkış tarihi: 27 Temmuz 2017

Geliştirici: Battlestate Games

Escape from Tarkov ‘battle royale’ türünü diğer oyunlardan biraz daha farklı bir bakış açısıyla ele alıyor. PUBG gibi oyunlara kıyasla gerçekçiliği daha fazla esas alan oyun çoğu zaman çok zor olduğu gerekçesiyle eleştiri bile alıyor. Yani oyunu oynamaya karar verenlerin ilk birkaç saatlerinde oyuna sabırla yaklaşması gerekiyor. Sinir krizleri geçirmeye en müsait vakitler oyunun ilk saatleri.

Oyunun başlarda zor olmasının sebeplerinden biri de yüksek oranda yetenek ve taktik odaklı bir oynanış sunması. Bu fikre alıştıktan sonra oyunu nasıl oynamak gerektiğiyle ilgili daha net bir fikre sahip olabiliyorsunuz. Bir de sayısız detay insanın gözünü korkutabiliyor ancak korkmadan devam etmek gerek. Kısa zaman içerisinde detaylara alışılabiliyor.

Squad:

Çıkış tarihi: 14 Aralık 2015

Geliştirici: Offworld Industries

Battlefield ve ArmA karışımı bir oyun arayan varsa belki de ömrünün sonuna kadar başka bir oyun oynamasına gerek kalmayacak. Çünkü Squad tam olarak böyle bir oyun. Kendisi, Battlefield’ın oynanışının gerçekçilikle buluşturulmuş hali. O yüzden de yer yer gerçekçilikten uzak kaldığı noktalar oluyor. Ancak genel olarak tatmin edici seviyede bir simülasyon tarafı var.

Oyunun en güzel taraflarından biri ise ismini yaşatan bir oynanışa sahip olması. Ne kadar iyi bir oyuncu olursanız olun ekibinizden uzak hareket ettiğiniz sürece başarılı olmanız imkansız. Haritalar, görevler, çatışma mekanikleri ve daha birçok şey buna göre tasarlanmış. Savaş alanında birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için diyenlerdensiz kesinlikle denemeniz gereken bir oyun.

Operation Flashpoint serisi:

Çıkış tarihi: 22 Haziran 2001

Geliştirici: Bohemia Interactive, Codemasters

Operation Flashpoint, ArmA’dan da eski bir seri olmasıyla dikkat çekiyor. Daha da dikkat çeken tarafı ise 2001 ve 2002 yıllarında çıkan Operation Flashpoint oyunlarının ArmA oyunlarıyla aynı geliştiriciye sahip olması. Bohemia, Operation Flashpoint’in ilk oyunlarıyla yakaladığı başarıyı sonrasında ArmA serisiyle devam ettirdi.

Sonrasında Codemasters tarafında geliştirilen oyunlarla hayatına devam eden Operation Flashpoint, eskisi kadar iyi puanlar alamadı. Ancak yine de Dragon Rising ve Red River savaş simülasyonu oyunlarını seven insanların şans vermesi gereken kaliteye sahip oyunlar. Eğer ArmA alternatifi arıyor ve bulamıyorsanız Operation Flashpoint oyunlarına bir şans verebilirsiniz.

Rising Storm 2: Vietnam:

Çıkış tarihi: 30 Mayıs 2017

Geliştirici: Tripwire Interactive

Aslında Rising Storm da bir seri ancak en çok dikkat çeken oyunu Rising Storm 2: Vietnam. 2017 yılında çıkışını yapan oyunun bu kadar dikkat çekmesinin sebebi savaş mekaniklerinin yarattığı hissiyat. Gerçekçi ancak yine de hızlı tempolu bir oynanış sunuyor olması. Oyun, silah kullanma hissiyatının bir oyuna neler katabileceğinin adeta bir kanıtı.

Rising Storm 2 de yalnız kurtların başarı elde edemeyeceği bir oyun. Takım oyununun başarıya ulaşmak için bir şart olduğunu bu oyun için de söyleyebiliriz. Ayrıca oyuna başlamayı düşünüyorsanız bilmeniz gereken bir şey daha var. Oldukça zor bir öğrenme evresi sizi bekliyor. Alışmak epey vakit alacak ancak bu türü seviyorsanız kesinlikle değecek.

En gerçekçi savaş simülasyonlarına göz attığımız yazımızın burada sonuna geliyoruz. Listeye almadığımız ancak sizin çok keyif alarak oynadığınız oyunlar muhakkak vardır. Dilerseniz bu oyunların neden listede olması gerektiğini belirterek fikirlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.