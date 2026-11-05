SEAT, Kasım 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatları açıklandı. Listede Yeni Ibiza, Yeni Arona, Leon ve Ateca modelleri yer alıyor.
Bu içerikte SEAT’ın Kasım 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz.
İçerikten Görseller
SEAT fiyat listesi - Kasım 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Kampanyalı Fiyatı
|Yeni Ibiza
|1.985.000 TL
|-
|Yeni Arona
|2.050.000 TL
|-
|Leon
|2.560.000 TL
|-
|Ateca
|2.665.000 TL
|-
Yeni Ibiza fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.0 TSI 116 PS Benzinli
|Style Plus DSG
|1.985.000 TL
|-
SEAT Ibiza, markanın kompakt hatchback modeli olarak şehir içi kullanıma uygun boyutları ve sportif tasarımıyla öne çıkıyor. Kasım 2026 fiyat listesinde 1.0 TSI 116 PS benzinli motor ve DSG otomatik şanzımanla sunulan model, Style Plus donanımıyla yer alıyor.
Ibiza opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|13.500 TL
|İlgili versiyonlar
|Özel Renk
|25.000 TL
|İlgili versiyonlar
Yeni Arona fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.0 TSI 116 PS Benzinli
|Style Plus DSG
|2.050.000 TL
|-
SEAT Arona, markanın SUV karakterli kompakt modellerinden biri. Yüksek oturma pozisyonu ve şehir kullanımına uygun gövde yapısıyla öne çıkan model, 1.0 TSI 116 PS benzinli motor ve DSG otomatik şanzımanla sunuluyor.
Arona opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|13.500 TL
|İlgili versiyonlar
|Özel Renk
|25.000 TL
|İlgili versiyonlar
Leon fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.5 eTSI 116 PS Benzinli/Hafif Hibrit
|Style DSG
|2.560.000 TL
|-
|1.5 eHybrid 204 PS Şarj Edilebilir Hibrit
|FR DSG
|2.930.150 TL
|-
SEAT Leon, hatchback gövde yapısını benzinli hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit motor seçenekleriyle birleştiriyor. Kasım 2026 fiyat listesinde 116 PS gücündeki eTSI hafif hibrit versiyonun yanında 204 PS gücünde eHybrid FR seçeneği de bulunuyor.
Leon opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|17.500 TL
|eTSI Style DSG
|Özel Renk
|32.500 TL
|eTSI Style DSG
|Metalik Renk
|15.500 TL
|eHybrid FR DSG
|Özel Renk
|31.000 TL
|eHybrid FR DSG
Ateca fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.5 EcoTSI ACT 150 PS Benzinli
|Style Plus DSG 2026
|2.665.000 TL
|-
|1.5 EcoTSI ACT 150 PS Benzinli
|FR Dark Edition DSG
|2.919.150 TL
|-
SEAT Ateca, markanın SUV ürün gamında daha geniş kullanım alanı sunan modellerinden biri olarak öne çıkıyor. 1.5 EcoTSI ACT 150 PS benzinli motor ve DSG otomatik şanzımanla sunulan modelde Style Plus ve FR Dark Edition donanımları bulunuyor.
Ateca opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|17.500 TL
|Style Plus DSG
|Özel Renk
|32.500 TL
|Style Plus DSG
|Metalik Renk
|15.500 TL
|FR Dark Edition DSG
|Özel Renk
|31.000 TL
|FR Dark Edition DSG
Kaynak: SEAT Türkiye