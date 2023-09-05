Volkswagen CEO'su, Seat ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Thomas Schafer, Cupra'nın otomobil üretimini sürdüreceğini ancak Seat için yeni bir rol oluşturacaklarını söyledi. Peki Seat, ne üretecek?

Volkswagen çatısı altında çalışmalarını sürdüren İspanyol otomobil devi Seat, uzun bir süredir dikkat çeken iddialarla gündemde. Hatırlayanlarınız olacaktır; bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Seat'ın otomobil sektöründen çekileceği iddialarından ve konuyla ilgili yapılan resmi açıklamalardan bahsetmiştik. Konuyla ilgili yaşanan son gelişmeler, markanın yolun sonuna gelmiş olduğunu ortaya koyuyor.

Seat'ın geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan isim, Volkswagen CEO'su Thomas Schafer oldu. Almanya'da gerçekleştirilmekte olan 2023 IAA Mobility etkinlikleri kapsamında konuşan Schafer, Seat'ın geleceği ile ilgili sorulara çarpıcı bir yanıt verdi. Volkswagen CEO'su, "Seat'ın geleceği Cupra'dır." şeklindeki açıklaması ile Cupra'nın otomobil üretimini sürdüreceğini ancak Seat için daha farklı bir plan içerisinde olduklarını ilan etmiş oldu.

Mevcut modeller, Seat bünyesinde üretilmeye devam edecek. Ama...

Thomas Schafer tarafından yapılan açıklamaya göre Seat, halihazırda sattığı otomobilleri, yaşam döngüleri tamamlanana kadar üretmeye devam edecek. Hemen bir dip not verelim; Seat, şimdilik herhangi bir modelinden vazgeçmedi. Yani Leon, Ibiza, Arona ve Tarraco gibi modeller için henüz resmi bir son üretim tarihi yok.

Volkswagen CEO'su, şirketin Seat'a yeni bir rol belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Avrupa Birliği yasalarına göre Volkswagen'in hem Seat'a hem de Cupra'ya aynı anda aynı sektörde yatırım yapamayacağını hatırlatan Schafer, Cupra'nın Avrupa'da en hızlı büyüyen marka haline geldiğini ve Volkswagen'in Cupra'ya yatırım yapmaya devam edeceğini söyledi. Yani Seat, Volkswagen'in gözden çıkardığı bir marka haline gelmiş durumda.

Önce Cupra'nın geleceğine bakalım

*Elektrikli Cupra Raval.

Kurulduğu ilk günden beri Seat'ın yüksek performanslı ve premium markası olarak bilinen Cupra, 2018 yılından beri bağımsız bir marka. Geçmişte daha çok Seat'ın piyasaya sürdüğü otomobillerin lüks versiyonlarını satan marka, şimdilerde Raval gibi kendine has otomobillere de sahip. Elektrik dönüşümünü de benimseyen marka, Volkswagen'in yapacağı yatırımlarla ana akım otomobil üreticileri arasında yer almaya devam edecek.

Peki ya Seat?

*Seat Minimo.

Seat'ı Türkiye'de otomobillerle tanıyor olsak da şirket, İspanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde elektrikli motosiklet ve scooter da satıyor. Yukarıda ise Seat'ın konsept aracı "Minimo"yu görüyorsunuz. Volkswagen CEO'su, Seat'ın geleceğine ilişkin bir şey söylemedi ancak Seat Minimo ile ilgili internet sitesine giderseniz, Seat'ın bu aracı "geleceğe dair vizyonumuz" sloganıyla sergilediğini görürsünüz. Aslında bu ifade, Seat'ın geleceğinin belli olduğunun açık bir göstergesi.

*Seat Mo 125 Performance isimli elektrikli motosiklet.

Seat için en büyük olasılık, otomobillerden ziyade mikro mobilite odaklı araçlar üretecek olması. Cupra otomobil üretimi yaparken Seat da insanların şehir içi ulaşım sorunlarını çözmek için alternatif çözümler üretecek. Tabi bu demek değil ki Seat birkaç yıl içerisinde otomobil sektöründen çekilecek. Şirket, bir süre daha otomobil üretimi yapıp, sonrasında tamamen yön değiştirecektir.

Bu arada; Volkswagen'in Seat'ı "harcamayacağını" düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Thomas Schafer, geçmişte yaptığı bir açıklamada Seat için "genç müşteriler için giriş seviye bir marka" tanımlaması yapmıştı. Hal böyleyken ve Cupra cephesinde işler çok çok iyi gidiyorken Volkswagen, Seat'ın gözünün yaşına bakmayacaktır...