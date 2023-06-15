Seat'ın kur zamlı fiyatları açıklandı. Tüm modeller bir kez daha zamlandı...

İspanyol otomobil üreticisi Seat'ın haziran ayı fiyatları belli oldu. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, tüm modellere zam geldi. Kur zammı sonrası en ucuz Leon da 1 milyon TL'yi geçti...

Peki Seat Haziran 2023 fiyat listesi nasıl oldu? İşte şirketin güncel sıfır araba ve opsiyon fiyatları...

Seat araba fiyatları - Haziran 2023

Model 1 Haziran Başlangıç Fiyatı 14 Haziran Başlangıç Fiyatı Ibiza 640.000 TL 700.000 TL Arona 775.000 TL 845.000 TL Leon 970.000 TL 1.060.000 TL Ateca 1.230.000 TL 1.340.000 TL Tarraco 1.540.000 TL 1.680.000 TL

Seat mayıs ayı fiyatlarını hatırlamak isterseniz:

Model Mayıs Başlangıç Fiyatı Ibiza 617.000 TL Arona 745.000 TL Leon 930.000 TL Ateca 1.180.000 TL Tarraco 1.480.000 TL

Ibiza fiyatları - Haziran 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 Evo 80 HP, Benzinli Style, Manuel 700.000 TL 1.0 EcoTSI 110 HP, Benzinli Style, Otomatik 830.000 TL 1.5 EcoTSI ACT 150 HP, Benzinli FR, Otomatik 965.000 TL

Ibiza opsiyon fiyatları - Haziran 2023

Opsiyon Türü Fiyat Paket Özel Renk 5.200 TL Style, FR Style Plus Paketi 8.300 TL Style FR Plus Paketi 14.000 TL FR

Arona fiyatları - Haziran 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 EcoTSI 90 HP, Benzinli Style, Manuel 845.000 TL 1.0 EcoTSI 110 HP, Benzinli Style, Otomatik 930.000 TL 1.0 EcoTSI 110 HP, Benzinli Xperience, Otomatik 985.000 TL 1.0 EcoTSI 110 HP, Benzinli FR, Otomatik 995.000 TL

Arona opsiyon fiyatları - Haziran 2023

Opsiyon Türü Fiyat Paket Özel Renk 5.200 TL Style, Xperience, FR Style Plus Paketi 13.300 TL Style Xperience Plus Paketi 18.400 TL Xperience FR Plus Paketi 18.400 TL FR

Leon fiyatları - Haziran 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 eTSI 110 HP, Benzinli Style, Otomatik 1.060.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 HP, Benzinli FR, Otomatik 1.195.000 TL

Leon opsiyon fiyatları - Haziran 2023

Opsiyon Türü Fiyat Paket Style Plus Paketi 10.900 TL Style FR Plus Paketi 15.000 TL FR FR Teknoloji Paketi 13.100 TL FR

Ateca fiyatları - Haziran 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 EcoTSI ACT 150 HP, Benzinli Xperience, Otomatik 1.340.000 TL 1.5 EcoTSI ACT 150 HP, Benzinli FR, Otomatik 1.380.000 TL

Ateca opsiyon fiyatları - Haziran 2023

Opsiyon Türü Fiyat Paket Özel Renk 5.200 TL Xperience, FR Xperience Plus Paketi 37.800 TL Xperience FR Plus Paketi 34.400 TL FR

Tarraco fiyatları - Haziran 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 EcoTSI ACT 150 HP, Benzinli Xperience, Otomatik 1.680.000 TL 1.5 EcoTSI ACT 150 HP, Benzinli FR, Otomatik 1.750.000 TL

Tarraco opsiyon fiyatları - Haziran 2023