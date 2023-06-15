Seat'ın kur zamlı fiyatları açıklandı. Tüm modeller bir kez daha zamlandı...
İspanyol otomobil üreticisi Seat'ın haziran ayı fiyatları belli oldu. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, tüm modellere zam geldi. Kur zammı sonrası en ucuz Leon da 1 milyon TL'yi geçti...
Peki Seat Haziran 2023 fiyat listesi nasıl oldu? İşte şirketin güncel sıfır araba ve opsiyon fiyatları...
Seat araba fiyatları - Haziran 2023
|Model
|1 Haziran Başlangıç Fiyatı
|14 Haziran Başlangıç Fiyatı
|Ibiza
|640.000 TL
|700.000 TL
|Arona
|775.000 TL
|845.000 TL
|Leon
|970.000 TL
|1.060.000 TL
|Ateca
|1.230.000 TL
|1.340.000 TL
|Tarraco
|1.540.000 TL
|1.680.000 TL
Seat mayıs ayı fiyatlarını hatırlamak isterseniz:
|Model
|Mayıs Başlangıç Fiyatı
|Ibiza
|617.000 TL
|Arona
|745.000 TL
|Leon
|930.000 TL
|Ateca
|1.180.000 TL
|Tarraco
|1.480.000 TL
Ibiza fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 Evo 80 HP, Benzinli
|Style, Manuel
|700.000 TL
|1.0 EcoTSI 110 HP, Benzinli
|Style, Otomatik
|830.000 TL
|1.5 EcoTSI ACT 150 HP, Benzinli
|FR, Otomatik
|965.000 TL
Ibiza opsiyon fiyatları - Haziran 2023
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Özel Renk
|5.200 TL
|Style, FR
|Style Plus Paketi
|8.300 TL
|Style
|FR Plus Paketi
|14.000 TL
|FR
Arona fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 EcoTSI 90 HP, Benzinli
|Style, Manuel
|845.000 TL
|1.0 EcoTSI 110 HP, Benzinli
|Style, Otomatik
|930.000 TL
|1.0 EcoTSI 110 HP, Benzinli
|Xperience, Otomatik
|985.000 TL
|1.0 EcoTSI 110 HP, Benzinli
|FR, Otomatik
|995.000 TL
Arona opsiyon fiyatları - Haziran 2023
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Özel Renk
|5.200 TL
|Style, Xperience, FR
|Style Plus Paketi
|13.300 TL
|Style
|Xperience Plus Paketi
|18.400 TL
|Xperience
|FR Plus Paketi
|18.400 TL
|FR
Leon fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 eTSI 110 HP, Benzinli
|Style, Otomatik
|1.060.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 HP, Benzinli
|FR, Otomatik
|1.195.000 TL
Leon opsiyon fiyatları - Haziran 2023
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Style Plus Paketi
|10.900 TL
|Style
|FR Plus Paketi
|15.000 TL
|FR
|FR Teknoloji Paketi
|13.100 TL
|FR
Ateca fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 EcoTSI ACT 150 HP, Benzinli
|Xperience, Otomatik
|1.340.000 TL
|1.5 EcoTSI ACT 150 HP, Benzinli
|FR, Otomatik
|1.380.000 TL
Ateca opsiyon fiyatları - Haziran 2023
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Özel Renk
|5.200 TL
|Xperience, FR
|Xperience Plus Paketi
|37.800 TL
|Xperience
|FR Plus Paketi
|34.400 TL
|FR
Tarraco fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 EcoTSI ACT 150 HP, Benzinli
|Xperience, Otomatik
|1.680.000 TL
|1.5 EcoTSI ACT 150 HP, Benzinli
|FR, Otomatik
|1.750.000 TL
Tarraco opsiyon fiyatları - Haziran 2023
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Özel Renk
|5.200 TL
|Xcellence, Xperience, FR
|Xperience Plus Paketi
|35.800 TL
|Xperience
|FR Plus Paketi
|35.800 TL
|FR