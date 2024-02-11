Sedan Araçların Arka Camında Neden Silecek Bulunmaz?

Yağmurlu bir havada eğer otomobillere dikkat ettiyseniz sedan kasa araçların arka camında silecek olmadığını görmüşsünüzdür. Peki bunun sebebini hiç düşündünüz mü?

SW, SUV ya da hatchback araçların aksine sedan araçlarda silecek bulunmama sebebinin estetik olduğunu düşünüyorsanız baştan elendiniz, çünkü estetik kaygıyla bir alakası yok.

Arka camına yağmur damlası bile düşmeyen sedan arabalarda bunun yanında toz ve çamur birikintisi görmek de neredeyse imkânsızdır. Gelin, bunun sebebini açıklayalım.

Hachback, SW ve SUV tarzı araçlarda arka kısımda hava türbülansı oluşuyor.

Yerden kalkan tozlar, aracın arka camına ve bagaj kapağına birikir. Fakat bu sahneyi sedan modellerde görmek pek mümkün değil. Sebebi ise tasarımından kaynaklı.

Arka camının açısı ve bagaj uzunluğuyla alakalı olan bu durum, şekil itibarıyla su tutmamasını da sağlıyor. Yani basit bir mühendislik harikası yatıyor işin içinde: Hava hareketi, camda tutunan damlacıkların durmasını engelliyor. Basit bir tabirle; rüzgâr, camdaki suyu süpürüyor.

Diğer araçlara bakıldığında böyle bir durum söz konusu değil.

Hatchback araçların camları dik bir tasarıma sahip. Bu, aslında dezavantajlı bir tasarım; çünkü cam, rüzgâr alamayınca cama düşen yağmur damlaları ve toz kalıntıları arka camda birikinti oluşturuyor.

Bu durum da arka camda bir silecek ihtiyacını doğurmuş. Tamamen tasarımla alakalı bu durum, sürüş güvenliğini de sağlıyor.

Arka görüş açısında bir farklılık doğuruyor mu?

Hayır, hiçbir fark ve sorun doğurmuyor. Sedan araçlarda arka sileceğin bulunmaması, arka görüş açısını da engelleyecek bir durum değil. Çünkü diğer araçların aksine cama tutunan su damlacıklarını görmek pek mümkün değil.

Aksi bir durum olsa dahi yeni teknoloji ile tasarlanmış araçlarda arka görüş kamerası ve yardımcı ekipmanlar, bu konuda destek sağlıyor olacaktır.

İstisnalar kaideyi bozmaz ama biz yine de birkaç istisna modelden bahsedelim.

Sedan olmasına rağmen arka sileceği bulunan birkaç model var.

Peugeot 306

Laguna C5

Citroen C5

Skoda Octavia

Bu modeller gibi istisnalar dışında genel olarak sedan modellerde tasarımsal olarak arka silecek bulunmuyor. Bulunan bu modellerin sebebi ise bagaj mesafelerinin kısa olması ve arka camın da bagajla birlikte açılmasından kaynaklanıyor.

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