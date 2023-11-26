Bazı araçlar neden kendilerininki yerine farklı markaların motorlarını kullanıyor? Bu, sadece bir aracın hareketini sağlayan mekanik bir kalbin seçimi değil; aynı zamanda stratejik bir oyundur.

Maliyetten mühendislik harikalarına, emisyon standartlarından pazar ihtiyaçlarına kadar pek çok faktör bu alanda seçimleri etkiliyor. Aracın motoru, sadece bir makinenin parçası olmaktan çok, bir markanın kimliğini, performansını ve rekabet avantajını belirleyen bir anahtar desek yanlış olmaz. Şimdi ele alacağımız Mercedes de bu konuda en hassas markalardan birisi.

Alman markası Mercedes'in Fransız mühendisliğini içeren Renault motorlarını kullanmasının ardında elbette mantıklı bir sebep var. Biz de birlikte sadece bu sebebe değil, bunun araçlardaki kaliteyi etkileyip etkilemediğine de bakacağız.

Mercedes neden üst seviye araçlarında düşük hacimli Fransız motorlarını kullanıyor?

Global rekabetin artmasıyla birlikte markaların özgün ve az üretimden ziyade çok ve ekonomik üretim yapma ihtiyacı doğdu. Bu durum, birçok üreticinin sadece motor değil; aynı zamanda ortak parça kullanımını da yaygınlaştırmasına neden oldu.

Maalesef bu durum özellikle Mercedes ve BMW gibi prestijli markaların sorgulanmasına dahi yol açtı. Ancak diğer taraftan ortak parça kullanımı, otomobillerin kalitelerini birbirine daha da yaklaştırdı.

Bu üreticilerin özünde ticaret yaptığını ve çok sayıda ürünü kârlı bir şekilde satmaları gerektiğini unutmamak önemli. Zira tutucu bir tutum sergilemeleri durumunda az ve düşük kârlı üretimle piyasada güç kaybetme riski her zaman var olacaktır. Ayrıca bir otomobilin sadece motordan ibaret olmadığı da akılda tutulmalıdır.

Söz konusu motorların güvenilir ve performanslı olduğu, geniş kitlelerce beğenildiği de unutulmamalı. Zira bunlar kendilerini kanıtlamış parçalar. Sonuç olarak da ekonomik sebeplerle bu hamlenin yapıldığını söyleyebiliriz.

Ortak motor kullanan Mercedes'in prestiji bundan etkileniyor mu?

Kaliteyi önde tutan bir şirketi düşündüğümüzde buna evet diyemeyiz. “Bu durum herhangi bir ortaklık içerdiği için mi böyle?” diyecek olursanız evet, iki şirket arasında bir mühendislik anlaşması yer alıyor.

Fakat söz konusu durum, sadece Mercedes ile sınırlı değil. Volvo ve Ford da uzun bir süredir PSA dizel ve bazı benzinli motorlarını kullanıyor ve bu motorlar üzerinden kendi yeni motorlarını geliştiriyorlar.

Bu örnekleri çoğaltabiliriz, mesela Range Rover Evoque ve Jaguar modellerinde kullanılan 2.0 turbo-benzinli motor da Ford üretimidir.

Mercedes'in motorları ise dünya genelinde özellikle sağlamlıkları ve uzun ömürlülükleriyle ünlü.

Sağlamlığıyla ünlü bir markanın neden farklı bir markanın motorunu kullandığını merak etmek gayet normaldir. Günümüzde kullanılan motorların dayanıklılığı ile seneler öncekilerin sağlamlığı arasında bazı farklar bulunuyor.

Geçmişte kullanılan motor parçaları genellikle demir-çelik malzeme ve diğer metallerle karıştırılarak alaşım olarak üretiliyordu. Ancak günümüzde hafifliğin daha çok önem kazanması ve ham madde kaynaklarının azalması nedeniyle motor parçalarında genellikle çelik ve alüminyum alaşım malzemeler tercih ediliyor.

Temelde çelikten üretilen malzemeler, alüminyumdan üretilenlere göre genelde daha sağlam.

Mercedes M274 DE20 AL motor

Önceden motorlarda kullanılan çelikle sağlamlık açısından yarışabilen çok az metal bulunsa da hafiflik ve ısı iletimi konusunda alüminyuma üstünlük sağlayan malzemeler de yok denecek kadar az. Alüminyum, hafifliği ve ısı iletimi özellikleri nedeniyle kendine rakip bulunmayan bir malzemedir.

Geçmiş dönem Mercedes motorlarının sağlamlığındaki diğer önemli faktör ise Alman mühendisliği ve disiplinidir. Almanlar, bir ürünü maliyetten kaçınmadan, sağlamlık ve uzun ömürlülük amacıyla üretme konusundaki disiplinleriyle tanınır.

Mercedes markasının o dönemde ürettiği motor parçalarının incelenmesi, metal ve döküm kalitesi ile ölçü toleranslarının o kadar üst düzeyde olduğunu gösterir ki bu detaylara hayran kalmamak elde değil.

Hangi Mercedes modelleri Renault motor kullanılıyor?

Vito, A serisi, B serisi, C serisi, Citan, CLA, GLA modellerinde Renault motor kullanıldığı biliniyor. Bu arabaların çoğu, belirli bir ortak özelliği paylaşıyor, o da boyutları.

Mercedes'in Renault motorlarına yönelmesi, özellikle küçük ve ekonomik olmaları nedeniyle markanın daha kompakt araçları için ideal bir seçim yapmasını sağlıyor.

Ayrıca Mercedes, X-Serisi kamyoneti için sadece Renault motorları değil; aynı zamanda 2,3 litrelik dizel motor gibi Nissan motorlarını da tercih ettiği biliniyor.

Yalnızca Mercedes değil, birçok marka da farklı markanın motorunu kullanıyor.

Fransız PSA ( Peugeot S.A. – Peugeot – Citroen Grubu) uzun zamandır Ford, BMW, MINI ve Volvo markalarına motor tedarik etmekte. Land Rover, Range Rover, Jaguar ve Volvo gibi markaların bazı modelleri Ford motoru kullanıyor.

Renault, Mercedes dışında Dacia ve Nissan'a da motor tedarik ediyor. Hatta şaşırtıcı bir bilgi verelim: Lamborghini'nin ürettiği V10 motorların bazı Audi R8 ve Audi RS serilerinde kullanıldığı biliniyor.

Analizimizin sonucunda ifade edebileceğimiz tek şey, Renault motoru kullanmanın Mercedes'in prestijine zarar vermediği gibi Renault'yu da otomatik olarak yıldız yapmayacağıdır. Ortak motor kullanımı, en genel ve özet ifadeyle win-win ilişkisi olarak değerlendirilebilir.

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