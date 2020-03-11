Sensor Tower, Kullanıcıların Verilerini Gizlice Toplamış

Mobil pazara yönelik yaptığı analizlerle bilinen ABD merkezli Sensor Tower firmasının, VPN ve reklam engelleme uygulamaları aracılığıyla milyonlarca Android ve iOS kullanıcısından gizlice veri topladığı ortaya çıktı.

Geliştiriciler için uygulama indirme ve kullanım verilerini toplayan bir analiz platformu olan Sensor Tower, büyük bir skandalla karşı karşıya. Buzzfeed News tarafından aktarılan bilgilere göre Amerikalı şirket, VPN ve reklam engelleme uygulamaları aracılığıyla milyonlarca Android ve iOS kullanıcısından gizlice veri topladı.

Söz konusu haberde, Sensor Tower’ın toplamda 35 milyondan fazla indirmeye sahip en az 20 Android ve iOS uygulamasına sahip olduğu belirtiliyor. Free and Unlimited VPN, Luna VPN, Mobile Data ve Adblock Focus, bu uygulamalardan sadece bazıları.

Sensor Tower'ın sahip olduğu uygulamalar, cihaza yüklendiğinde, kullanıcılardan bir kök sertifika yüklemelerini istiyor. Söz konusu sertifika, firmanın kullanıcıların telefonlarındaki tüm veri trafiğini izleyebilmesini sağlıyor. Sensor Tower, kullanıcıların sertifikayı bir internet sitesi üzerinden yüklemelerini zorunlu kılarak, Apple ve Google'ın kök sertifika ile ilgili kısıtlamalarını atlamış oluyor. Şirket, yalnızca anonimleştirilmiş kullanım ve analiz verilerini topladığını söylese de, müthiş bir güven kaybına neden olmuş durumda.

Konuya ilişkin Buzzfeed News’e konuşan bir Apple sözcüsü, bir düzine Sensor Tower uygulamasının topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle App Store'dan kaldırıldığını açıkladı. İzin almaksızın veri mühendisliği yapan Sensor Tower’ın bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.