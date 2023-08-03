Sayısız cinayet işlediği dönemde medya tarafından Night Stalker lakabını alan seri katil Richard Ramirez, pek çok filme ve belgesele konu olacak türden kan dondurucu olaylara imza attı. Satanist olduğunu söyleyen ve bu nedenle kendine hayran bile toplayan sapık seri katil Richard Ramirez kimdir gelin yakından bakalım.

Az biraz vicdanı olan kimse hayal dahi edemez ancak maalesef yaşadığımız bu dünyada seri katil diye bir kavram var. Dünyanın pek çok farklı noktasında örneklerini görsek bile en kan donduranları genel olarak ABD’den çıkıyor. İşte bunlardan bir tanesi de Richard Ramirez. Richard Ramirez o kadar rahatsız edici şeyler yaptı ki hakkında pek çok film ve belgesel çekilerek bu hikaye anlatıldı.

Richard Ramirez cinayetlerine çok genç yaşta başladı ve genç bir yaşta da yakalandı. Kendisinin satanist olduğunu söyledi ve inanılır gibi değil ama o dönem hayranlar bile kazandı, hatta onlardan biriyle hapishanedeyken evlendi. Hikayesinin her satırı kan donduran detaylarla dolu olan Richard Ramirez kimdir gelin yakından bakalım ve belki asla yanıtlanmayacak bir sorunun yanıtını arayalım; insan doğuştan kötü bir canlı mıdır?

Travmalarla dolu bir çocukluk; Richard Ramirez kimdir?

Richard Ramirez, 29 Şubat 1960 tarihinde Teksas’ın El Paso kentinde dünyaya geldi. Berbat bir hayatı ve ona cinsel istismarda bulunan bir babası vardı. 5 yaşına kadar pek çok kez kafa travması geçirdiği ve epilepsi nöbetleri yaşadığı biliniyor. Sık sık kendisinden yaşça büyük kuzeni ile sohbet ederdi ve kuzeni ona Vietnam Savaşı sırasında oradaki kadınlara nasıl işkence ve tecavüz ettiklerini anlatırdı. Dahası, bunların fotoğraflarını gösterirdi.

1973 yılında kuzeni, eşini öldürdüğü zaman 13 yaşındaki Richard Ramirez bu olaya şahit oldu. Hatta yüzüne kan sıçramıştı. Kuzeni yalnızca 4 yıl hapiste kaldı ve akıl hastası olduğu gerekçesiyle salındı. Richard Ramirez bu sırada esrar kullanımını arttırmış, aynı zamanda LSD kullanmaya ve satanizme ilgi duymaya başlamıştı.

Richard Ramirez, çalıştığı oteldeki bir kadın müşteriye tecavüz etmeye çalışırken yakalandı. Ancak çift tanıklık yapmaya gelmeyince suçlamalar düştü. Bu dönemde artık cinsellik ile şiddet, onun sapkın dünyasında ayrılmaz bir bütün haline gelmişti bile. 22 yaşında Kaliforniya’ya taşınması ile birlikte bu düşünceler yalnızca kendi dünyasında kalmamaya başladı.

İlk tutuklanması, sonraki yıllarda yakalanmasını sağlayacaktı:

Richard Ramirez, ilk kez 1977 yılında esrar bulundurmaktan yakalanmıştı. Daha sonra 1981 ve 1984 yıllarında da otomobil hırsızlığından tutuklandı. Bu kayıtlar, onun daha sonra yakalanmasını sağlayacaktı. Tam da bu sırada bilinen ilk cinayetini işledi. 1984 yılında 79 yaşında bir kadının evine zorla girdi ve onu korkunç bir şekilde öldürdü.

1985 yılının Mart ayında 22 yaşındaki bir kadını silahla vurdu, silah sesini duyup gelen 34 yaşındaki arkadaşını da aynı silahla öldürdü. Aynı gün yaklaşık bir saat sonra başka bir kadını daha aynı silahla öldürdü. Birkaç gün sonra hırsızlık için girdiği evde 64 yaşında bir adamı uyurken öldürdü. Eşi silah sesine uyanınca onu bağladı, değerli eşyaların yerini sordu. Kadın karşı koyunca onu da vurdu. Bu cinayetin tek iyi yanı, Richard Ramirez’in ayakkabı izi bırakması oldu.

Aynı yılında Mayıs ayında bir eve daha hırsızlık için girdi ve ev sahibi onu fark edip silahına davranınca onu vurdu. Daha sonra eşini de öldürdü. Birkaç gün sonra 83 ve 81 yaşındaki iki kardeşi evlerinde öldürdü. Ertesi gün 42 yaşında bir kadını ve 11 yaşındaki oğlunu öldürdü. Tüm bu olaylar ve birazdan bahsedeceklerimiz, anlatmak istemediğimiz tecavüz ve işkence detaylarıyla dolu.

Night Stalker için Temmuz ayı, Kanlı Temmuz haline geldi:

Elbette tüm bu yaşananlar polisin ve medyanın gözünden kaçmıyordu. Ortada bir seri katil olduğu çok belliydi. Bu katil kurbanlarının evine devamlı gece vakti girdiği için medyada ona Night Stalker denmeye başladı. 1985 yılının Temmuz ayına geldiğimizde Richard Ramirez neredeyse her gün bir cinayet işlemeye başlamıştı.

2 Temmuz gecesi rastgele girdiği bir evde 75 yaşındaki bir kadını bıçaklayarak öldürdü. 5 Temmuz gecesi evine girdiği 16 yaşındaki genç kızı öldüresiye dövdü ama daha sonra anlattığına göre İsa Mesih onu öldürmesine izin vermedi ve evden çıktı. 7 Temmuz günü 61 yaşındaki bir kadını öldüresiye dövdükten sonra başka bir eve girip 63 yaşındaki bir kadına işkence etmeye başladı ve ondan şeytana yemin etmesini istedi.

20 Temmuz gecesi evine girdiği 68 yaşındaki bir adam ile 66 yaşındaki eşini öldürerek vücutlarını parçaladı. Aynı gece sabaha karşı başka bir eve girdi ve bağladığı çifte işkence yaptı. 8 yaşındaki oğullarına tüm değerli eşyaları ona getirmesini ve hiç para saklamadıkları üzerine şeytana yemin etmesini söyledi.

İş işten geçtikten sonra Richard Ramirez yakalandı:

Ağustos günleri de bu şekilde geçerken hayatta kalan kurbanlardan bazıları konuşmaya ve onu tarif etmeye başladı. Zaten ayakkabısının izi de polisin elindeydi. Tanık ifadelerine uygun terk edilmiş bir araba bulunduğunda üzerindeki parmak izleri onu ele verdi. Zaten sabıka kaydı olduğu için tüm fotoğrafları ve bilgileri paylaşılarak büyük bir av başlatıldı.

31 Ağustos günü Los Angeles’in doğusunda bir markete girdi. Farkında değildi ama yüzü tüm gazetelerdeydi. Meksikalı bir kadının onu görüp İspanyolca ‘Katil!’ diye bağırması ile etraftaki herkes onu gördü ve kaçmaya başladı. Çok kaçamadan oradaki insanlar tarafından yakalandı. Polis gelene kadar bu grup Richard Ramirez’i bir güzel dövdü.

ABD tarihinin gördüğü en büyük davalardan birinde Richard Ramirez ölüm cezasına mahkum edildi:

1988 yılının Temmuz ayında dava görülmeye başladı. Satanist olan Richard Ramirez, mahkeme salonuna elinin içine çizdiği pentegram yıldızını göstererek girdi ve ‘Hail Satan!’ yani ‘Yaşasın Şeytan!’ diye bağırdı. Aylarca süren dava boyunca Richard Ramirez’i destekleyen kara giysiler içinde pek çok kişi mahkeme salonuna gelmişti.

En sonunda 20 Eylül 1989 tarihinde jüri kararını verdi; Richard Ramirez 13 cinayet, 5 cinayet teşebbüsü, 11 cinsel saldırı, 14 hırsızlık suçu nedeniyle 19 kez ölüm cezasına çarptırıldı. Richard Ramirez’in basına konuşurken söylediği şu sözler ise gerçekten kan donduran cinsten; ‘Büyük anlaşma, ölüm toprakla gelir. Disneyland’de görüşürüz.’

Hapisteyken evlenen Richard Ramirez, eceliyle öldü:

Richard Ramirez, tutuklandığı günden beri sayısız hayran mektubu alıyordu. Ona mektup yazan isimlerden bir tanesi olan Doreen Lioy ile hapiste evlendi. Lioy, herkesin kötü yönleri vardır, diyordu. 2009 yılında, 1984 yılında öldürülmüş 9 yaşındaki bir çocuğu da Richard Ramirez’in öldürdüğü kanıtlanınca Lioy en sonunda onu terk etti. Manyak mı kalmadı, Richard Ramirez daha sonra 23 yaşındaki yazar bir kadınla nişanlandı.

Richard Ramirez, ölüm cezasına defalarca kez itiraz ederek süreci epey erteledi. Öyle ki 7 Haziran 2013 tarihinde 53 yaşındayken doğal nedenlerle öldü. Uzmanlara göre Richard Ramirez doğuştan değil, sonradan psikopattı. Sahip olduğu şizoid kişilik bozukluğu nedeniyle kurbanlarla empati kuramıyor ve kolayca cinayet işleyebiliyordu.

Richard Ramirez hakkındaki belgeseller ve filmler:

1989 yapımı Manhunt: Search for the Night Stalker filmi

2002 yapımı Nightstalker filmi

2009 yapımı Nightstalker filmi

2016 yapımı The Night Stalker filmi

American Horror Story dizisinin Devil's Night bölümü

2021 Netflix yapımı Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer belgeseli

Yakın tarihin en acımasız seri katillerinden bir tanesi olan Night Stalker lakaplı Richard Ramirez kimdir sorusunu yanıtlayarak gerçekleştirdiği bazı olaylardan bahsettik. Yaşananlar kan dondurucu olduğu için bilinçli olarak çok fazla detaya yer vermedik.

Bu tarz içerikleri okumayı seviyorsanız bunlara da göz atmak isteyebilirsiniz: