Milyonlarca Dolar Serveti Olmasına Rağmen Batan Ünlüler

İnsanlar büyük başarılar elde ederek zirveye yaklaşabilirler ancak bu yükselişe güvenerek yanlış kararlar vermek hızla yere çakılmaya neden olabilir. Bu yazımızda sizlerle zamanında milyonlarca dolar serveti olan ancak yanlış kararları nedeniyle batan 10 ünlüyü paylaşacağız.

Ünlü insanları gördüğümüzde aklımıza ilk olarak daha önce izlediğimiz ve beğendiğimiz yapımları, sonrasında da kazandıkları para gelir. Elbette bu rakamı tam olarak bilmek mümkün değil ancak ünlü biri görüldüğünde “Deli gibi para kazanıyor abi bunlar da!” düşüncesi hemen herkesin aklında yer etmiştir.

Bu yazımızda sizlerle gerçekten de deli gibi para kazanıp milyonlarca dolar serveti olan ancak daha sonrasında yanlış kararlar nedeniyle batan ünlüleri paylaşacağız. Listedeki çoğu ismin ortak noktası hepsinin çoğunlukla vergi borcu yüzünden ceza alıp dibi boylaması.

Wayne Newton:

3 Nisan 1942 tarihinde dünyaya gelen Carson Wayne Newton, Amerikalı şarkıcı, müzisyen, gösteri sanatçısı ve aktördür. License to Kill, The Adventures of Ford Fairlane, Vegas Vacation ve Ocean’s Eleven gibi yapımlarda rol almış olan Carson Wayne Newton, 1983 yılında Guinness Rekorlar Kitabı’na “Dünyanın en yüksek ücretli şovmeni” olarak girmişti ancak 1992 senesi onun için kabus oldu.

Dünyanın en yüksek ücretli şovmeni olarak oldukça iyi bir para kazanan Wayne Newton, 1992 senesinde gelen borçlar nedeniyle battı. Wayne’in verdiği kötü kararlar ve yaptığı kötü yatırımlar, ona 20 milyon dolarlık (145 milyon 118 bin TL) borç olarak geri döndü.

Willie Nelson:

30 Nisan 1933’te Teksas’da doğan Willie Nelson, Amerikalı country-folk sanatçısı. 1971 yılından günümüze kadar etkin olarak Country, Reggae, Blues türünde yapımlar üreten Willie Nelson, hem yapımları hem de kendisi oldukça sevilen ve saygı duyulan biriydi ancak takvim yaprakları 1990’ı gösterdiğinde pek de iyi sayılamayacak olaylarla karşı karşıya kaldı.

Yetkililer onun Teksas’taki çiftlik evine baskın düzenledi ve 44 dönümlük arazisi de dahil olmak üzere varlıklarının hemen hemen hepsine el koydu. Bunun sebebi, Willie Nelson’ın Amerika Birleşik Devletleri’nde gelir idaresi alanında faaliyet gösteren Internal Revenue Service’e (IRS) 16,7 milyon dolar (121,2 milyon TL) borcu olmasıydı. Willie Nelson, bu miktarın bu kadar şişmesindeki sebebin kötü muhasebeciler olduğunu açıkladı.

Burt Reynolds:

11 Şubat 1936’da gözlerini açan Burt Reynolds oyuncu, yönetmen, yapımcı ve seslendirme sanatçısıydı. Hayata gözlerini yumduğu 2018 yılına kadar etkin bir şekilde bu görevini başarıyla yerine getiren usta sanatçı, Grand Theft Auto: Vice City’den tanıdığımız Avery Carrington ve Saints Row: The Third oyununda tanıdığımız The Mayor karakterlerinin sesi olmuştu.

70’lerde 5 yıl boyunca bir numaralı gişe yıldızı olarak kayıtlara geçen Burt Reynolds bu ünüyle milyonlar kazanmıştı ancak 1996 yılında bu servetini kaybetmek zorunda kaldı. Bunun nedeni, Burt’ün Florida’da başarısız restoran girişimiydi. Bunun yanı sıra Burt Reynolds, Amerikalı bir aktris olan Loni Anderson’dan ayrılırken fazlasıyla masraf etmişti.

Dionne Warwick:

12 Aralık 1940 yılında dünyaya gelen Maire Dionne Warwick, Amerikalı şarkıcı ve oyuncudur. 50’li yılların sonundan 90’ların sonlarına kadar en iyi 40 hit şarkı yaparak en çok hit şarkı yapan kadın sanatçılardan biri olarak tarihe geçmiştir. Altı kez Grammy ödülünü kazanan efsane sanatçı ne yazık ki 2013 yılında kötü bir olayla karşı karşıya kaldı.

Dionne Warwick, 2013 yılında iflas başvurusu yapmak zorunda kaldı. Bunun sebebi, efsane şarkıcının IRS’e 11 milyon dolar’ı (79 milyon TL) aşan bir vergi borcu olmasıydı. Dionne Warwick bu durumla ilgili bir açıklamada bulunmadı ve kimseyi suçlamadı.

Kim Basinger:

8 Aralık 1953 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde hayata gözlerini açan güzel oyuncu ve model Kim Basinger, 16 yaşına mankenlik yapmaya başlamıştı. Kısa sürede oldukça ünlenen ve başarılı bir kariyer geçirmeye başlayan güzel oyuncu, gişe rekorları kıran yapımlarda oynayarak hem Altın Küre Ödülü hem de Akademi Ödülünün sahibi olmayı başardı.

Güzel oyuncu 1993 yılında iflas başvurusu yapmak zorunda kaldı. Bunun sebebi, Kim’in kötü kararlar silsilesiydi. Basinger önce kendine Gürcistan’da Braselton ismindeki bir kasaba satın alarak 20 milyon dolar (145 milyon TL) para harcadı. Hali hazırda finansal zorluklarla karşı karşıya kalan Kim Basinger, oynamayı kabul ettiği bir filmde oynamaktan vazgeçince 7,7 milyon dolarlık (55 milyon TL) bir dava ile karşı karşıya kaldı. Bu da ünlü oyuncunun bir anda batmasına neden oldu.

Dennis Rodman:

13 Mayıs 1961’de New Jersey’de dünyaya gelen Dennis Keith Rodman, Amerikalı eski basketbolcudur. Detroit Pistons, San Antonio Spurs, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers ve Dallas Mavericks gibi takımlarda oynayarak 27 milyon dolar (193 milyon TL) gibi bir servet elde eden Dennis Rodman, NBA liginin gelmiş geçmiş en çılgın basketçi unvanına sahiptir.

Çılgın basketçi, bu servetini 2014 yılında kaybederek iflas etti. Bunun sebebi, parasını oldukça saçma şekilde harcamasıydı. Dennis, bir ayda yalnızca içecekler için 30 bin dolar harcama yapıyordu. Bu zamanlarda ödemesi gereken 808 bin dolarlık nafaka için para ayıramayan Dennis Rodman, parasını çarçur etmesi nedeniyle battı.

Pamela Anderson:

1 Temmuz 1967’de dünyaya gelen Kanada doğumlu güzel oyuncu Pamela Denise Anderson, onu şöhrete kavuşturan Baywatch dizisi ve 2004 yılında yer aldığı Playboy dergisinin kapağıyla tanınıyor. Güzel oyuncu, 90’larda başlayan bu ünü sayesinde oldukça iyi paralar kazandı ancak bu durum 2013 yılında tersine döndü.

Bunun temelinde kendisinin yaşama tarzı yatıyor. Pamela Anderson, diva gibi yaşayan ve bu uğurda inanılmaz şekilde para harcayan biriydi. Bu yetmezmiş gibi bir de vergilerini ödeme görevini yerine getirmeyen Anderson, zaman geçtikçe IRS’e fazlasıyla borçlandı. Pamela Anderson’ın o kadar fazla vergi borcu oluştu ki, bu borcu kapatabilmek için Malibu evini satmak zorunda kaldı.

Wesley Snipes:

31 Temmuz 1962 tarihinde Florida’da doğan Wesley Snipes’ı çoğumuz ünlü film serisiyle Blade sayesinde tanıyoruz. Gişe rekorları kıran Blade sayesinde en büyük aksiyon yıldızı olma yolunda ilerleyen Wesley Snipes için 2006 yılına kadar her şey yolunda gidiyordu ancak ünlü yıldız 2006’da tam anlamıyla çamura battı.

Ünlü oyuncu, vergi ödeme konusunda inanılmaz sorumsuz davranıyordu ve vergilerini ödemeyi reddediyordu. Vergi sahtekarlığı nedeniyle birçok kez davalarla karşı karşıya kalan ancak sonrasında bir şekilde davalardan kurtulmayı başaran Wesley, en sonunda suçlu bulundu. En son davasında suçlu bulunan Wesley Snipes, üç yıl hapis cezası ve 12 milyon dolar (86 milyon TL) para cezasına çarptırıldı.

MC Hammer:

Stop! Hammer time! sözleriyle hayatımızda yer eden Stanley Kirk Burrell ya da bilindik ismiyle MC Hammer, 30 Mart 1962’de dünyaya gelen Amerikalı bir sanatçı. Hip Hop ve Pop tarzında müzikler yapan sanatçının Forbes Magazine’de bir zamanlar 33 milyon dolar (234,5 milyon TL) net değeri olduğu açıklanmıştı ancak bu durum pek de böyle ilerlemedi.

1996 yılında MC Hammer, 13 milyon dolarlık borcun altında kaldı ve iflas başvurusu yapmak zorunda kaldı. Bunun en büyük sebeplerinden biri de kendisinin inanılmaz savurgan ve abartılı yaşam tarzıydı. Kendisi her şeye çok fazla para harcadı ve lüks bir hayat yaşamak istedi ancak bu isteği kötü bir şekilde son buldu.

Nicolas Cage:

8 Ocak 1964 yılında dünyaya gelen Amerikalı oyuncu Nicolas Kim Coppola ya da bilindik ismiyle Nicolas Cage, Ghost Rider isimli filmdeki rolüyle tanınsa da asıl büyük başarısını 1995 yılında çıkan Leaving Las Vegas filminde elde etmiştir. Leaving Las Vegas yapımında alkolik bir Hollywood yazarını oynayan Nicolas Cage, bu filmdeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında hem Oscar hem de Altın Küre Ödülünü kazanmıştır.

2009 yılına kadar yaptığı filmlerle 40 milyon dolarlık (286 milyon TL) servet elde etmiş olan Nicolas Cage, 2014 yılında iflas etti. Cage, IRS tarafından 6,2 milyon dolarlık bir faturayla karşılaştığında bunun sebebi olarak menajerini gösterdi ancak kendisi lüks arabalar, konaklar ve hatta ada gibi çoğu şeye para harcayan birisi olduğu için bu açıklamalar insanları pek ilgilendirmedi.