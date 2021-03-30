2019'da kurulan ve şirketlerin yönetim süreçlerini, çalışan ilişkilerini teknoloji tabanlı oyunlaştırma teknikleri ile çözen Settings Labs, 800 bin TL tutarında tohum öncesi yatırım aldı.

Yerli girişimlerin sayısı giderek artarken bu girişimler, kaynak ayıran yatırımcıların da dikkatini çekmeye başladı. 2019'da Çağan Yıldırım ve Cem Özdemir tarafından kurulan Settings Labs ise Türkiye'deki en sıra dışı girişimlerden birisi.

Webrazzi'den Arden Papuççiyan'ın haberine göre Settings Labs, bireysel melek yatırımcıların katıldığı bir tohum öncesi yatırım turunu tamamladı.

Şirketleri oyunlar ile kültürel olarak dönüştüren Settings Labs, aldığı yatırım ile globale açılıyor:

Özellikle pandemi koşullarının getirisi olan uzaktan çalışma modeline pek şirket alışkın değil. Settings Labs, Çağan Yıldırım'ın Webrazzi'ye yaptığı açıklamalara göre şirketlerin bu dönüşüme adapte olması için etkili çözümler geliştirmeye devam edecek. İş süreçlerini oyunlaştıran Settings Labs'ın aldığı yatırım ile birlikte yakında globale açılacağı söyleniyor.