Fred Çakmaktaş'tan Rocky'e kadar pek çok efsane karakteri onun sesiyle tanıdık. Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Pek çok ünlü karaktere ses veren usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın, 20 gündür tedavi görmekte olduğu hastanede diyabete bağlı kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı. Aydın’ın eşi Fatma Çiğden Aydın da geçtiğimiz kasım ayında kanser sebebiyle yaşama veda etmişti.

15 Şubat 1952 tarihinde Ankara’da doğan Sezai Aydın, Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. Bir Şehir Tiyatroları sanatçısı olan ve birçok yapımda yer alan Aydın; bir dönem Keçiören Belediyesi’nin “Cumartesi Cumartesi” isimli çocuklara yönelik eğlence programının sunuculuğunu üstlenmenin yanı sıra pek çok yabancı ve yerli karakteri de seslendirdi.

Aydın, sevdiğimiz pek çok karaktere ses verdi

Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde oyunculuk ve seslendirme dersleri de veren Aydın, “Kaynanalar”, “Yahşi Cazibe” ve “Kınalı Kar” dahil olmak üzere pek çok dizi, sinema ve tiyatro yapımında yer aldı.

Buna ek olarak Aydın, pek çok sevilen karakteri de seslendirdi. Aydın’ın seslendirdiği karakterler arasında kimler kimler yok ki? Ayı Yogi, Dalton Kardeşler’den Joe Dalton, Taş Devri’nden Fred Çakmaktaş, İnanılmaz Aile’den Edna, Asterix ve Obelix’ten Obelix ve çok daha fazlasını hep Aydın’ın sesiyle tanıdık. Al Pacino, Robert de Niro ve Sylvester Stallone gibi ustaların hayat verdiği karakterlerin dublajında da yine hep Aydın’ı dinledik.

İşte Aydın’ı seslendirdiği karakterlerden bazıları:

John Rambo

Rocky Balboa

Bill Cosby

Fred Çakmaktaş