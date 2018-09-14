Shadow of the Tomb Raider Sistem Gereksinimleri

Lara Croft serisinin son oyunu olan Shadow of the Tomb Raider bugün yayınlandı. Minimum sistem gereksinimleri ile oyuncuları sistem değişikliklerine gitme hususunda pek fazla zorlamayacak olan oyun, "Lara Croft'un en iyi modern maceralarından biri" olarak anılıyor. Shadow of the Tomb Raider, PC'nizi birkaç yıldır yenilemediyseniz bile oynayabileceğiniz bir oyun; zira sistem gereksinimleri bir önceki oyun ile neredeyse aynı.
Shadow of the Tomb Raider minimum sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit
CPU: Intel i3-3220 veya AMD muadili
Hafıza: 8GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GTX 660/GTX 1050 veya AMD Radeon HD 7770
DirectX: Version 11
Depolama: 40 GB boş alan
Shadow of the Tomb Raider önerilen sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
CPU: Intel Core i7 4770K, 3.40 Ghz veya AMD Ryzen 5 1600, 3.20Ghz
Hafıza: 16GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 480 8GB
DirectX: Version 12
Depolama gereksinimi önerilen gereksinimler için de aynı.