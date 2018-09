Shadow of the Tomb Raider Sistem Gereksinimleri

Bugün yayınlanan Shadow of the Tomb Raider'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı.

Lara Croft serisinin son oyunu olan Shadow of the Tomb Raider bugün yayınlandı. Minimum sistem gereksinimleri ile oyuncuları sistem değişikliklerine gitme hususunda pek fazla zorlamayacak olan oyun, "Lara Croft'un en iyi modern maceralarından biri" olarak anılıyor. Shadow of the Tomb Raider, PC'nizi birkaç yıldır yenilemediyseniz bile oynayabileceğiniz bir oyun; zira sistem gereksinimleri bir önceki oyun ile neredeyse aynı.

Shadow of the Tomb Raider minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

CPU: Intel i3-3220 veya AMD muadili

Hafıza: 8GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 660/GTX 1050 veya AMD Radeon HD 7770

DirectX: Version 11

Depolama: 40 GB boş alan

Shadow of the Tomb Raider önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7 4770K, 3.40 Ghz veya AMD Ryzen 5 1600, 3.20Ghz

Hafıza: 16GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 480 8GB

DirectX: Version 12

Depolama gereksinimi önerilen gereksinimler için de aynı.