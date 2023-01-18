Şarkıcı Shakira ile futbolcu Pique’nin Haziran 2022’de ayrılmalarının ardından yaptıkları paylaşımlarla son günlerde tekrar gündeme geldiler. Ayrılıklarının ardından yaptıkları ilginç paylaşımlara bir de psikolojinin gözünden bakalım.

2010 yılına gidelim. Shakira, Dünya Kupası için söylediği Waka Waka şarkısı için klip çeker, şarkının klibinde oynayanlardan biri de futbolcu Pique'dir ve bu şekilde bir tanışıklıkları olur. Pique, Shakira'yı daha sonra Madrid'de gördüğünde telefon numarasını ister. Bir gün "Güney Afrika'da hava nasıl?" diye mesaj atar. İlişkilerine bu şekilde başlayan çift, bir süre sonra da evlendiklerini duyururlar.

Evlendikten sonra 2 çocuğu da olan çift, 2022 yılının haziran ayında ayrıldıklarını açıkladılar. Buraya kadar her şey çok normal. Fakat geçtiğimiz günlerde Shakira “Music Sessions Vol. 53″ adına bol göndermeli bir şarkı yayınladı.

Shakira’nın, aldatıldığını ima ettiği gün gibi ortada:

Şarkının sözlerinin bir kısmının Türkçe’ye çavrilmiş şekli şöyle:

"Yedeğim olduğu varsayılan kişiyle sana iyi şanslar dilerim

Sana ne olduğunu bilmiyorum bile

O kadar tuhafsın ki seni tanıyamıyorum bile

Ben iki tane 22’lik kıza değerim.

Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin.

Bir Rolex’i bir Casio ile takas ettin."

Pique, şarkıya kayıtsız kalamadı ve kendisi de belki kendi haklılığını anlatmaya çalıştı.

Casio saatin ömürlük olduğunu söylemesinin ardından Twingo model araçla çektiği videoyu da yayınladı.

Shakira ayrıca Pique’nin annesinin evine bakan balkonuna cadı kostümünü yerleştirip evde son çıkardığı şarkısını yüksek sesle açtı.

İşin magazinsel kısmıyla sizi sıkmayıp konuya hızlıca giriş yapalım ve olaya psikolojinin gözünden bakalım:

İlişki bittikten sonra bile ilişkinin etkilerinin taraflardaki etkisinin hala bitmemesi özellikle 10 yıllık bir birliktelikten sonra garipsenmeyecek bir olay. Fakat ayrılıktan sonra tarafların hala bir şekilde karşı tarafa mesaj gönderme çabası normal olmayan bir durum.

Toksik ilişkiler manipülasyona açıktır.

Manipülasyonun olduğu ilişkilerde bir taraf sürekli diğer tarafı kontrol etmeye çalışır. Bunu karşı tarafı ikna ederek, mahrum bırakarak, sözel veya psikolojik şiddet yoluyla yapabilir. Bu şekilde karşı tarafı yönlendirmeye çalışır. Yalan ve suçlama da toksik ilişkilerin vazgeçilmezlerindendir.

Shakira olayına baktığımızda ise sadece şarkı üzerinden gidersek eğer “Sana ne olduğunu bilmiyorum” derken karşı tarafın değiştiğinin düşünüldüğünden söz edebiliriz. “O kadar tuhafsın ki seni tanıyamıyorum bile” cümlesinde ise karşı tarafı bir suçlama var. Sonrasında gelen dizelerde ise kendisinin ne kadar iyi olduğundan bahsetmiş. Onu kaybetmekle hata yaptığını karşı tarafa düşündürtmeye çalışmış olabilir. Daha doğrusu buna yönelik bir yönlendirme çabası diyelim.

Yani her ne kadar Pique’nin aldatması doğru bir eylem olmasa da aslında Shakira’nın manipülatif bir yapısı olmuş olabilir. Pique’nin saatle ve arabayla söylemeye çalıştıkları ise kendi fikirlerini, kendi isteklerini öncelemeye çalıştığı ve Shakira'nın artık onu manipüle edemeyeceğini vurgulamaya çalıştığı söylenebilir. Tabii ki bunlar sadece birer olasılık.

Ayrılığın bitiremediği ilişkiler de olur.

Diğer bir ihtimal ise Shakira’nın hala ayrılığı hazmedemediği ve bu şekilde göndermelerle, zıtlaşarak dahi olsa ilişki bağını devam ettirme çabasının olduğudur. Bu durumda da Shakira’nın hayal kırıklıklarının olduğunu, durumu kabullenemediğini, öfke ve kırgınlık gibi duygulara sahip olduğu için bunları yaptığını söyleyebiliriz.

Paylaşımları, ayrılıkla baş etme stratejisinin sonucu oluşan bir savunma mekanizmasından da kaynaklanabilir.

İnsanlar duygusal olarak rahatsız edici olaylarla veya zorlu durumlarla başa çıkmak ve bunların etkilerinden korunmak için inkar, rasyonalizasyon(neden bulma) gibi farklı ego savunma mekanizmalarını kullanırlar.

Son olarak bu teoriyi baz alırsak Shakira da bu yaşananları hak etmediğini düşündüğü için bir savunma mekanizması olarak olayı rasyonelleştirerek mantıklı bir açıklama bulmaya çalışmış diyebiliriz. Kendisinin değerini de saat ve araba örneğini kullanarak açıklamış ve karşı tarafın da normal olmadığını, mantıklı davranmadığını, aslında kendisinde bir hata olmadığını söylemeye çalışmış.