Sindirim Sorunları Koronavirüsün İlk Belirtisi Olabilir

Yapılan yeni bir çalışma koronavirüsün yeni bir belirtisini ortaya çıkardı. Bilim insanlarının yaptığı çalışmaya göre sindirim sorunları koronavirüsün ilk belirtilerinden olabilir.

Kuru öksürük, yüksek ateş gibi belirtiler bu zamana kadar koronavirüsün en belirgin belirtileri olarak biliniyordu. Ancak yapılan yeni bir çalışma sindirim sorunlarının hastalığın ilk belirtisi olabileceğini gösteriyor.

Çin’deki COVID-19 araştırmaları için kurulan Wuhan Tıbbi Tedavi Uzaman Grubu’ndan araştırmacılar, ishal ve bulantı semptomların koronavirüsün ilk belirtileri olabileceğini ortaya çıkardılar. Sindirim sorunlarının koronavirüs gösterdiğine dair çalışmada Çin’in Hubey eyaletindeki enfekte olan hastalar üzerinde incelemeler yapıldı.

Araştırmacıların çalışması, Hubey eyaletindeki hastaların neredeyse yarısının kuru öksürük ve yüksek ateş şikayetinden önce sindirim sorunlarından şikayetçi olduğunu ortaya çıkardı. Sindirim semptomlarından şikayetçi olan koronavirüsü hastalarının hastaneye başvurduktan sonra diğer semptomlardan şikayetçi olmaları için uzun bir zaman geçti. Sindirim sorunları nedeniyle hastaneye başvuran koronavirüsü hastalarının taburcu edilmeleri, diğer hastalardan endişe verici bir şekilde daha uzun sürdü.

Araştırmacılar, sindirim sorunları yaşayan insanların COVID-19 testlerinin yapılması konusunda uyarıyorlar. Solunum semptomları ortaya çıkmadan önce bu insanların testlerinin yapılması gerektiği belirtiliyor.

Yapılan araştırmada sindirim sorunlarının dışında koronavirüse yakalanan insanların yüzde 99’unda yüksek ateş görüldüğü, hastaların yarısından fazlasında halsizlik ve kuru öksürük şikayetlerinin olduğu ortaya çıkarıldı. Hastaların üçte birinin kas ağrıları yaşadığı ve nefes almakta zorluk çektiği de çalışmanın sonuçları arasında yer alıyor.