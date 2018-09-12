Sinema Salonları Henüz 270 Derecelik Ekranlara Hazır Değil

Sinema salonlarında bulunan devasa ekranlar, film keyfimizi artıran en önemli unsurdur. Bu noktada keşfedilen 270 derecelik ekran deneyimi, sinemaseverleri mest edecek gibi duruyor.

Sinema salonlarında en cezbedici noktaların başında devasa ekranlar gelir. Ortam, koltuk genişliği veya benzeri unsurlar dikkat çekse de ekran boyutu küçük olan salonlar çok fazla tercih sebebi değildir. Güney Koreli CJ 4DPLEX isimli şirketin ise bu konuda oldukça yaratıcı bir fikri var. 270 derecelik ekranların bulunduğu sinema salonları; sağınızı, solunuzu ve önünüzü devasa ekranlar ile donatıyor.

ScreenX olarak adlandırılan bu ekran düzeni, The Nun isimli korku filminde denendi. Romanya’daki bir manastırda yaşayan genç rahibenin intihar etmesini ve sorunlu geçmişini ele alan film, sonrasında kötü niyetli Valak ile karşı karşıya kalan ikiliyi anlatıyordu. Yaşam ve lanet arasında kalan korkunç bir yer haline gelen manastırı konu alan film, IMDb’den de 5,9 puan aldı.

1.5 saat süren filmin yaklaşık 25 dakikası 270 derecelik ScreenX adı verilen ekranlar yardımıyla yansıtıldı. Ancak henüz bu yapılaşmaya hazır olmayan sinema salonları ve belki de filmin konusu, The Nun’un olumsuz geri dönüşler almasına sebep oldu.

Şu an için ABD’de yedi adet ScreenX salonu var. Dünyada bu sayı 150’yi buluyor olsa da uzmanların tecrübelerine göre henüz bu tür çoklu ekran salonlarına hazır değiliz. Uzun bir süre daha üzerinde çalışılması gereken 270 derecelik salonlar tamamı ile hazır olduğunda, sevilen sinema atmosferi çok daha keyif verici olacaktır.