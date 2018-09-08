Serdar Akar'ın Sinemaya Kazandırdığı 3 Şahane Film

Türk sinemasına sayısız başarılı eser kazandıran ve Kurtlar Vadisi efsanesinin de bir dönem yönetmenliğini yapan Serdar Akar'ın muhteşem 3 filmini sizler için irdeliyoruz.

Bazı sinemacılar var ki filminden bir kare gördüğünüzde, bir müzik duyduğunuzda o yapımın kime ait olduğunu anlarsınız. Kasvetin dibine vuran senaryoları, çekim açıları ve yönetmenlik becerisiyle Serdar Akar da bu isimlerden biri. Laleli'de Bir Azize ve Gemide gibi efsaneleri sinemamıza kazandıran Serdar Akar'ın en muhteşem 3 filmini sizler için derledik.

1. Gemide

Lalelide Bir Azize filminin hem devamı hem de öncülüğü niteliğinde harika bir yapım. 'Napıcaz be Kamil?' repliğini unutmamacasına akıllara kazımış olan, bir gemide yaşanan türlü alengirli vakaları konu edinen film, binlerce kez bile izleseniz sıkılmayacağınız türden.

2. Barda

Barda... Kelimenin tam anlamıyla 'rahatsız edici' bir film. İşkence sahneleri, cesur replikleri ve muhteşem müzikleriyle adeta kafanıza çivi gibi çakılan harika bir yapım. Filmin gerçek bir olaydan esinlenildiğini öğrenince, izlediğiniz sahneler daha bir vurucu olacaktır.

3. Dar Alanda Kısa Paslaşmalar

"Beni çok derin kazıdılar abi... Ama altından sarı-yeşil çıktı!" repliğiyle akıllara ve gönüllere yer etmiş enfes bir yapım daha. Bir kasabadaki futbol aşkını, takım içinde ve dışında yaşanan trajikomik olayları konu edinen bu filmi izlemeden sakın ölmeyin.