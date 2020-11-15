Marmara Üniversitesi Sinerji Kulübü, Türkiye’nin alanında lider firmalarının üst düzey yöneticilerini ve sanat camiasının önde gelen isimlerini Sinerji Liderlik Zirvesi '20 Online etkinliğinde ağırlamaya hazırlanıyor.
Etkisi devam etmekte olan pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek etkinlik, bir moderatör eşliğinde sektörden profesyonellerin katılacağı, aynı anda iki ya da üç konuşmacının yer alacağı paneller ile gerçekleştirilecek. Ayrıca bazı konuşmacılar soru cevap etkinlikleri de gerçekleştirecek.
Sinerji Liderlik Zirvesi '20 Online konuşmacılar
- 16 Kasım (15.00) - ATTİLA KÖKSAL
- 17 Kasım (14.00) - DR. LÜTFİ HAKAN POLATOĞLU
- 17 Kasım (17.30) - ATİLLA YEŞİLADA
- 18 Kasım (11.00) - RIZA TUNA TURAGAY
- 18 Kasım (15.00) - BURAK KILIÇ
- 18 Kasım (17.00) - EMRE KURTOĞLU
- 19 Kasım (15.00) - GÖKHAN ŞEN
- 20 Kasım (13.00) - FELİKS BOYNUİNCEOĞLU
- 20 Kasım (15.00) - SERKAN KOÇ
- 21 Kasım (15.00) - IŞIL BÜK
- 7 Aralık (14.00) - DOÇ. DR. AYSEL GÜNDOĞDU
- 8 Aralık (12.00) - HALUK KAYABAŞI
- 9 Aralık (14.00 veya 15.00) - CEM AÇIK
- 14 Aralık (14.00) - YAVUZ ÖLKEN
- 16 Aralık (14.00) - SUNAY KORAY
- 17 Aralık (15:00) - TAYFUN ÖKTEM
Sinerji Liderlik Zirvesi '20 Online hakkında daha fazla bilgi almak için marmarasinerji.com web sitesini ziyaret edebilir, ayrıca buraya tıklayarak etkinliğin gerçekleştirileceği YouTube yayınına da erişebilirsiniz.