YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak Sinerji Liderlik Zirvesi '20, 16-22 Kasım ve 7-20 Aralık tarihlerinde birbirinden değerli konuşmacılarıyla katılımcıları bir araya getirecek.

Marmara Üniversitesi Sinerji Kulübü, Türkiye’nin alanında lider firmalarının üst düzey yöneticilerini ve sanat camiasının önde gelen isimlerini Sinerji Liderlik Zirvesi '20 Online etkinliğinde ağırlamaya hazırlanıyor.

Etkisi devam etmekte olan pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek etkinlik, bir moderatör eşliğinde sektörden profesyonellerin katılacağı, aynı anda iki ya da üç konuşmacının yer alacağı paneller ile gerçekleştirilecek. Ayrıca bazı konuşmacılar soru cevap etkinlikleri de gerçekleştirecek.

Sinerji Liderlik Zirvesi '20 Online konuşmacılar

16 Kasım (15.00) - ATTİLA KÖKSAL

17 Kasım (14.00) - DR. LÜTFİ HAKAN POLATOĞLU

17 Kasım (17.30) - ATİLLA YEŞİLADA

18 Kasım (11.00) - RIZA TUNA TURAGAY

18 Kasım (15.00) - BURAK KILIÇ

18 Kasım (17.00) - EMRE KURTOĞLU

19 Kasım (15.00) - GÖKHAN ŞEN

20 Kasım (13.00) - FELİKS BOYNUİNCEOĞLU

20 Kasım (15.00) - SERKAN KOÇ

21 Kasım (15.00) - IŞIL BÜK

7 Aralık (14.00) - DOÇ. DR. AYSEL GÜNDOĞDU

8 Aralık (12.00) - HALUK KAYABAŞI

9 Aralık (14.00 veya 15.00) - CEM AÇIK

14 Aralık (14.00) - YAVUZ ÖLKEN

16 Aralık (14.00) - SUNAY KORAY

17 Aralık (15:00) - TAYFUN ÖKTEM

Sinerji Liderlik Zirvesi '20 Online hakkında daha fazla bilgi almak için marmarasinerji.com web sitesini ziyaret edebilir, ayrıca buraya tıklayarak etkinliğin gerçekleştirileceği YouTube yayınına da erişebilirsiniz.