Kripto Para İçin Geliştirilen Sirin Finney Tanıtıldı

Blok Zinciri teknolojisi ve kripto para yatırımcıları için özel olarak geliştirilen akıllı telefon Sirin Finney, 999 dolarlık fiyat etiketiyle resmi olarak tanıtıldı.

Sirin Labs, geleceği bir yıldır konuşulan blok zinciri telefonu Sirin Finney’i nihayet tanıttı. Blok zinciri teknolojisi için özel olarak geliştirilen cihaz, Android işletim sistemini temel alıyor olsa da gerek güvenlik yazılımları, gerekse kısıtlanan özellikleri ile standart bir Android telefonla yakından uzaktan benzeşmiyor.

Sirin Labs, Finney’i en üst kalitede donanımlarla geliştirmek için Foxconn ile ortaklık kurdu. Bilmeyenler için; Foxconn, iPhone’ların üretimi için Apple ile de ortaklık kurmuş bir şirket. Finney’i bir akıllı telefon haline getiren donanımlar Foxconn imzası taşırken, yazılım ve blok zinciri teknolojilerine odaklanan donanımlardan Sirin Labs sorumluydu.

Cihazın kripto para yatırımcılarına odaklandığını biliyoruz. Peki donanım özellikleri nasıl? Cihaz, Qualcomm’un en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 845’ten güç alıyor. 6GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı, yeterli bellek kapasitesi sunuyor. 6 inçlik Full HD+ çözünürlüğe sahip olan ekran, çentikli tasarımı ile dikkat çekiyor.

Sirin Finney Özellikler

Qualcomm Snapdragon 845 işlemci

6GB RAM, 128GB depolama

6 inç Full HD+ LCD ekran

12MP, f/1.8 diyaframlı arka kamera

8MP, f/2.2 diyaframlı ön kamera

Hızlı şarj destekli 3,280mAh batarya,

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

Sirin Finney, Aralık ayından itibaren Avrupa ve Japonya’da satışa sunulacak. Ayrıca Şubat-Mart aylarında Birleşik Devletler’de de satışa sunulacak. Sirin Labs, cihaz için 999 dolarlık bir fiyat etiketi belirledi ancak şu an için yalnızca Bitcoin, Ethereum ve Sirin’in kendi kripto para birimi olan SRN ile ödeme kabul ediliyor.