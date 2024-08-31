Dişi sırtlanlar, penise sahip. Evet, yanlış duymadınız. Üstelik bu penis ile hem idrar hem doğum hem de üreme gerçekleşiyor. İyi de nasıl?

Sırtlanların dişilerinde; “pseudopenis” yani “sahte penis” adlı, genişlemiş bir klitoris bulunuyor ve dışarıdan bakınca penisle birebir aynı görünüyor.

Doğumlarını da bu sahte penis ile yapıyorlar ve süreç epey zor oluyor. Gelin, sırtlanlara özgü bu tuhaf özelliğe ve yarattığı sonuçlara daha yakından bakalım.

Dişi sırtlanlar, erkek sırtlanlarınkine benzer bir sahte penise sahip.

Dişi sırtlanların üreme organı, erkek sırtlanların penisiyle çok benziyor. Bu organlarıyla hem ürüyor hem idrar yapıyor hem de doğum yapıyorlar. Ancak sperm üretemiyorlar çünkü içinde testisleri yok.

Canlılar âleminde oldukça nadir görülen bu durumun elbette bazı olumlu ve olumsuz yönleri var. Mesela bu yapı sayesinde sosyal statüdeki baskınlıklarını fiziksel olarak göstermiş oluyorlar. Öte yandan, doğum sırasında ciddi anlamda zorluklar yaşıyorlar.

Yavruların %60’ı doğmadan ölüyor.

Yavru sırtlanlar, sahte penis kanalından geçerken dar yapısı sebebiyle doğum esnasında epey komplikasyon görülüyor. Hem yavru hem anne için hayati risk var. Doğumda yavru sırtlanların %60’ı, penisin içinde sıkışarak ölüyor. Şanslı olan yavrular ise penisi yırtarak dünyaya geliyor. Yani yine anne için zorlayıcı bir durum.

Çiftleşmeleri de normalden farklı.

Via Oliver Höner, 2016

Çiftleşme sırasında dişi sırtlan, penisini vücudunun içine çekiyor ve orada oluşan açıklık sayesinde erkek sırtlanla birleşme yaşanıyor. Canlılar dünyasında şimdiye kadar görülmemiş bir şey olduğuu söyleyebiliriz.

Pseudopenis, sırtlanların inanılmaz sosyal yapısının bir parçası olarak evrimleşmiş ve memeliler arasında neredeyse hiç görülmeyen bir adaptasyon örneği.

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