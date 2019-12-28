Sıtma Taşıyan Sineklerde Böcek İlacına Direnç Keşfedildi

Dünya'da özellikle Afrika olmak üzere diğer birçok noktayı etkisi altına alan sıtma hastalığını taşıyan sivri sineklerde direnç mekanizması keşfedildi. Sinekler, bacaklarındaki özel bir protein sayesinde yatak filelerinden zarar görmüyor.

Sıtma hastalığı hâlâ dünyanın birçok noktasında en büyük sağlık sorunlarından biri olarak karşımızda duruyor. Hastalık, özellikle Afrika’nın batısını oldukça olumsuz etkiliyor. Uzmanlar ise bu hastalığın yayılma hızının önüne geçmek için ellerinden gelenin en iyisini yapıyor.

Bir virüsün kökünü kökten kurutmak oldukça zahmetli bir iştir. Araştırmacılar, virüsün nasıl yayıldığını tamamen anlamak için enfeksiyonların genel anlamda sorumlusu olan böcekler üzerinde yoğunlaşıyor. Bu böcekler arasındaki en büyük suçlumuz ise elbette sivri sinekler.

Sıtmayı taşıyan sivri sineklerde ilaçlara direnç sağlayan protein keşfedildi:

Yapılan yeni bir çalışma ise bize hiç de iyi haberler vermiyor. Çalışmaya göre sivri sinekler, onlarla ve taşıdıkları hastalıkla savaşmamızı sağlayan böcek ilaçlarına karşı direnç göstermek için yeni bir yol keşfetmiş. Araştırmacılara göre bu yol oldukça korkutucu.

Nature dergisinde paylaşılan araştırma, Batı Afrika’da sıtmayı taşıyan iki tür sivri sineğin bacağında bulunan bir proteine odaklanmış. Araştırmacılar tarafından keşfedilen protein, böcek ilaçlarına dayanıklıydı. Yani sivri sinekler, sıtma hastalığından korunmak için kullanılan böcek öldürücü tedavi yatak filesine zarar görmeden inebiliyorlar.

Çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılar, bu çalışmadan dolaylı olarak başka bir sonuca daha ulaştı. Araştırmacılar yapılan bu keşfin, böcek öldürücü ilaçlarla kaplanmış yatak filelerinin neden düşünüldüğü kadar etkili olmadığının açıklaması olabileceğini söyledi.

Çalışma, sıtmaya karşı olan savaşı güçlendirebilecek potansiyele sahip:

Çalışmada yer alan Dr. Victoria Ingham, yatak ağlarının etkinliğini beklenenden düşük seviyeye taşımaya yardım eden tamamen yeni bir böcek ilacı direnç mekanizması bulduklarını aktardı. Ingham, sözlerine şu şekilde devam etti:

‘Bacaklarda bulunan protein, böcek ağa indiğinde böcek ilacı ile doğrudan temasa geçer. Bu da güçlü direnç mekanizmasının üstesinden gelmek için ağa gelecek katkı maddelerinin mükemmel bir potansiyel hedefi olmasını sağlar.’

Aslında yapılan çalışma tamamen kötü bir haber gibi görünse de burada oldukça iyi sonuçlar da yer alıyor. Evet, sivri sinekler popüler bir böcek ilacına direnmenin bir yolunu buldu. Ancak şimdi de bilim insanları böceklerin nasıl direndiğini bildiklerine göre bu direnci özel olarak hedeflerine alabilirler. Böylece sıtmaya karşı olan savaş çok daha etkili sonuçlar doğurabilir.