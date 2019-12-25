Sıvı Ekran Koruyucular Ne Kadar Güvenilir?

Sprey şeklinde satılan sıvı ekran koruyucu ürünlerle telefonların ekranlarını gerçekten ne kadar koruyorlar? Standart ekran koruyuculara kıyasla üstünlükleri var mı? Gelin yanıtlara birlikte bakalım.

Telefonları kılıf veya diğer koruma yöntemleri olmadan kullanmak isteyenler için iyi bir alternatif olan sıvı ekran koruyucular, son yıllarda popülerliğini artırmaya başladı. Bu ürünleri geliştiren firmalar, nano likit sıvıyı uygulayıp, 12 ile 48 saat arasında bekledikten sonra, telefon ekranlarının darbelere ve çizilmelere karşı tamamen dayanıklı hale geldiğini iddia ediyorlar.

Bu işlem cam ekranlar dışında, arka tarafı da cam olan telefonların arka yüzeyine, akıllı saatler, bilgisayar ekranları gibi birçok farklı ürün için kullanılabiliyor. Ancak plastik yüzeylerde herhangi bir koruma sağlamıyor. Firmaların darbelere karşı tamamen dayanıklı olacak ifadesini kullandığı sıvı ekran koruyucu ürünler, ne kadar güvenilir olduğu sorusu da en çok merak edilenler arasında.

Sıvı ekran koruyucu ürünler ne kadar güvenli?

Piyasada bu tarz koruyucu ürünleri satan birçok firma var. Doğal olarak hepsinin güvenli olduğunu söylemek neredeyse imkansız. Çok iyi ürünler olduğu gibi kısa bir süre sonra koruma özelliğini yitiren ve hatta hiç korumayan ürünler de olabiliyor. Bu nedenle sıvı ekran koruyucusu almadan önce iyi bir araştırma yapılması gerekiyor. Popüler olan ve birçok kişi tarafından kullanılan ürünler tercih edilmeli.

Güvenilir bir markadan ürün aldığınız zaman da tamamen güvenli demek mümkün değil. Ürünlerin içerisinde yer alan talimatları eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde tam bir koruma sağlamayabilir veya bölgesel sıkıntılar yaşanabilir. Sonuç olarak ürünü aldıktan sonra uygulamayı da doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor.

Ekran koruyucuları birçok darbeye ve çizilmeye dayanıklı hale geliyor. Ancak bu tüm darbelere karşı dayanacaklar anlamına gelmiyor. Bu nedenle uygulama yaptığınız telefonları yine dikkatli bir şekilde kullanmalısınız. Belki anahtar telefonunuzu çizmeyebilir ama hızlı bir şekilde yere düşürmek çizebilir. Hangi türde koruma sağlarsanız sağlayın, telefonu hep dikkatli kullanmalısınız.

Sıvı ekran koruyucuları ne kadar süre koruma sağlıyor?

En çok merak edilen sorulardan biri de ürünlerin ne kadar süre koruma sağladığı. Açıkçası bu konuda net bir şey söyleyemiyoruz. Firmalar ürünleri için 7-8 ay gibi ortalama bir süre veriyorlar. Bu süreden sonra yeniden uygulama yapmanız gerekiyor. Ancak bu süreden çok daha kısa zamanda koruyucu özelliğin gittiğini belirten kullanıcılar da var. Bu nedenle devamlı tetikte olmakta fayda var.

Bazı kullanıcılar bundan daha farklı sorunlar yaşayabiliyor. Örneğin belli bir süre geçtikten sonra telefon darbelere karşı dayanıklılığını korumasına rağmen kılcal çizikler meydana gelebiliyor. Bu aslında sıvı korumanın doğru uygulanmadığına bir örnek olabilir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi ürünleri cam yüzeylerde kullanmadan önce talimatları eksiksiz uygulayın. Dikkatli kullanıma da özen göstermeliyiz.

Sıvı ekran koruyucu yorumları arasında en çok dikkat çekenler genellikle ilk aylarda sağladığı koruma. Bilinen bir markadan alınan ve telefona doğru uygulanan ürünler hem uzun süreli hem de sağlam bir koruma sağlayacaktır. Ancak her ürünün kullanım süresi birbirinden farklı. Bu bilgiyi ürünlerin kullanım kılavuzu içerisinden veya firmalardan alabilirsiniz.

Sıvı ekran koruyucular diğer ekran koruyuculara alternatif olabilir mi?

Sıvı ekran koruyucular, bir diğer bilinen adıyla sprey ekran koruyucu, kırılmaz cam, kılıf veya jelatin kullanmak istemeyen kullanıcılar için iyi bir alternatif olabilir. Özellikle dokunmatik hissiyatı kaybı yaşamak istemeyen kullanıcılar bu ürünleri kullanırken keyif alacaktır. Ancak kırılmaz cam ve kılıftaki uzun süreli koruma güvencesi bulunmuyor.

Bir kırılmaz cam veya koruma kılıfı, yıpranana kadar telefon ekranını koruyacaktır. Sıvı koruyucular ise yılda belki 2 kez uygulama yapmanızı gerektirebilir. İlk uygulandığı zaman çok ciddi koruma sağladığı bir gerçek, ancak birçok kullanıcıda uzun süreli kullanımlarda meydana gelen kılcal çizikler olmayacak diye bir garanti yok. Yani koruyucu etkinin ne zaman geçeceği belli olmuyor.

Sonuç:

Sıvı ekran koruyucuları, kılıf veya kırılmaz cam gibi ekran koruyucularını kullanmak istemeyen kullanıcılar için iyi bir alternatif. Telefona düzgün ve doğru şekilde uygulanmış bir koruyucu, uzun süreli koruma sağlayıp telefonu darbelere ve çizilmelere karşı önemli ölçüde koruyacaktır. Ancak yine de belli bir süre geçtikten sonra dikkatli kullanmakta fayda var. Bu arada sıvı ekran koruyucuların telefonlara herhangi bir zararı bulunmuyor.

Sıvı ekran koruyucuları ile ilgili en çok merak edilen soruların cevapları bu şekilde. Telefonu orjinal haliyle kullanmak isteyenler için ideal bir ürün. Doğru uygulandığı takdirde telefonunuzu uzun süre koruyacaktır. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi dikkatli kullanmakta fayda var.

Hemen aşağıda daha önce sıvı ekran koruyucularından birisini denediğimiz bir video da var: