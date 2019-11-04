Bir mobil güvenlik şirketi, "Ai.type" isimli bir klavye uygulamasının kötü amaçlı yazılım olduğu tespit etti. Geçtiğimiz dönemlerde Google Play Store'dan kaldırılan uygulama hem iOS hem de Android cihazlarda hala kullanılıyor.

Akıllı telefon sahipleri, cihazlarını daha da özelleştirilmiş bir hale getirmek için çeşitli uygulamalardan faydalanıyorlar. Bu uygulamaların belki de en popüler olanları klavye tasarımlarını değiştirenler. Ancak diğer tüm uygulama kategorilerinde olduğu gibi kimi klavye uygulamaları da tüketicilerin verilerini ele geçirmek için kötü amaçlı olarak geliştiriliyor. Bu uygulamalardan bir tanesi de "Ai.type".

Aslına bakacak olursak Ai.type uygulaması uzunca bir süredir mobil güvenlik şirketlerinin göz hapsindeydi. Geçtiğimiz dönemlerde elde edilen bulgular, bu uygulamanın kötü amaçlı yönünde olduğu yönündeydi. Şimdi ise Upstream isimli bir güvenlik şirketi, bu uygulamayla ilgili yeni bir araştırma yaptı. Araştırmanın sonucu, 40 milyondan fazla indirilen bu uygulamanın kullanıcılarının, aslında büyük bir tehlike içerisinde olduğunu gözler önüne seriyor.

Upstream tarafından yayımlanan bir rapora göre Ai.type, görünmez reklamlar sunuyor. Uygulama ayrıca sahte mesajlar da üretebiliyor ve telefonun Fotoğraflar, Mesajlar ve Rehber gibi içerisinde hassas verilerin olduğu uygulamaların hemen hepsine erişebiliyor. Üstelik uygulama, kullanıcıların kimlik bilgilerini gizleyerek bazı farklı etkinlikleri de gerçekleştirebiliyor.

Güvenlik şirketinin raporunda, bu uygulamanın yüklü olduğu sadece 110 bin cihazdan 14 milyon şüpheli işlemin yapıldığı ifade ediliyor. Raporda bu şüpheli işlemlerin 13 farklı ülkede yapıldığı ancak Brezilya ve Mısır'ın, şüpheli işlem konusunda başı çektiği ifade ediliyor. Uzmanlara göre eğer bu şüpheli işlemlerin önüne geçilmez ise mağdurların zararı toplamda 18 milyon dolar olacak.

Ai.type uygulaması bir süredir Google Play Store'da bulunmuyor. Geçtiğimiz dönemler yapılan araştırmalar ve hazırlanan raporlar, uygulamanın Google Play Store'dan kaldırılmasına neden olmuştu. Ancak yapılan son araştırma, uygulamadaki sahteciliğin Google Play Store'dan kaldırıldıktan sonra arttığını gözler önüne seriyor.

Uygulama Google Play Store'da bulunmuyor ancak iPhone sahipleri, hala bu uygulamayı resmi kanallar aracılığıyla indirebiliyorlar. Apple'ın bu uygulamayı App Store'dan neden kaldırmadığı ise henüz bilinmiyor. Eğer bu uygulamayı daha öncesinden Android ve iPhone cihazınıza yüklediyseniz, uygulamayı an itibarıyla kaldırmak fayda sağlayacaktır.